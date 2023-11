Rak jelita grubego może zacząć się od tych problemów. Wstydzimy się o nich powiedzieć lekarzowi

Gdyby nowotwór jelita grubego dawał mniej wstydliwe objawy, z pewnością byłby szybciej i częściej wykrywany. Tymczasem większość symptomów dotyczy spraw, o których nie mamy śmiałości powiedzieć nie tylko bliskim, ale nawet lekarzowi. Wśród nich wymienia się biegunki lub zatwardzenia.

Jak wygląda stolec przy raku jelita grubego?

Utarło się, że krew w stolcu to charakterystyczny objaw raka jelita grubego. Nie zawsze tak jest, ponieważ ten symptom może wskazywać również na inne schorzenia jak na przykład hemoroidy. Poza tym zwykle pacjenci wyobrażają sobie, że stolec u osoby z rakiem ma kolor tak czerwony jak po spożyciu buraczków. To zdarza się rzadko, w większości przypadków trudno jest gołym okiem zauważyć w stolcu czerwone smugi, zwłaszcza w początkowym stadium choroby. Częściej pacjenci mówią o kale o ciemnym, wręcz smolistym zabarwieniu. Warto zwrócić też uwagę na konsystencję stolca. U osób zdrowych przypomina pastę do zębów, jest zwarty i dość miękki. U pacjentów z rakiem jelita grubego może być papkowaty, bardzo rzadki, ale też twardy jak kamień.

Czy biegunki i zaparcia mogą wskazywać na nowotwór?

Jest i inny objaw, który dotyczy wypróżniania, a niekoniecznie kojarzymy go z nowotworem jelita grubego. Chodzi o zmianę rytmu wypróżnień. Za prawidłową częstotliwość uznaje się oddawanie od jednego do trzech stolców dziennie, nie rzadziej niż trzy razy w tygodniu. Ale tak naprawdę jest to kwestia bardzo indywidualna, uzależniona m.in. od spożywanej diety, przemiany materii, aktywności fizycznej czy przyjmowanych leków. Za to na pewno czujność powinna wzbudzić sytuacja, gdy osoba, która dotąd oddawała stolec raz na dwa dni, nagle zaczyna wypróżniać się trzy razy dziennie. Niepokój powinny również wzbudzić też częste zatwardzenia, które nie mijają nawet po zmianie diety.

„ Alarmującymi objawami są zaburzenia rytmu wypróżnień, zwłaszcza, jeśli wcześniej nie było problemów i pojawiają się nagle, powinny skłonić nas do wykonania kolonoskopii ”– mówił lek. Mateusz Jęckowski, specjalista chirurgii ogólnej w ramach Akademii NFZ.

Jakie są inne objawy raka jelita grubego?

Choć krew kale i zmiana rytmu wypróżnień to najbardziej charakterystyczne objawy dla raka jelita grubego, mogą pojawić się również inne. Wśród nich najczęściej wymieniane to:

anemia,

bóle brzucha,

stałe uczucie parcia na stolec,

brak możliwości pełnego wypróżnienia,

wzdęcia,

uczucie pełnego brzucha,

ból podbrzusza,

brak apetytu,

spadek masy ciała.

Zwykle kilka objawów występuje jednocześnie. Warto być wyczulonym na powyższe symptomy, ponieważ na raka jelita grubego każdego roku w Polsce zachorowuje około 18 tysięcy osób. Większości zachorowań można byłoby uniknąć, gdyby pacjenci korzystali z badań profilaktycznych, w tym kolonoskopii.

Czytaj też:

Wzdęcia mogą być bolesne, ale czy są groźne? Zobacz, kiedy udać się do lekarzaCzytaj też:

Miś Uszatek i Krecik zachęcają do bezpłatnej kolonoskopii. Kto powinien ją wykonać?