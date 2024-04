Ból w tej części pleców może zwiastować raka. Jakie jeszcze są objawy tego „cichego zabójcy”?

Nowotwór szyjki macicy jest jednym z najczęstszych nowotworów, które występują u kobiet w naszym kraju. Jeśli jest on wykryty na wczesnym etapie – jest wyleczalny w 99 procentach przypadków. Jeśli z kolei nie jest on wykryty, a przez to pacjentka nie poddaje się też odpowiedniemu leczeniu, choroba ta może prowadzić do śmierci. Dlatego właśnie tak szalenie ważne jest systematyczne badanie się, czyli wykonywanie profilaktycznego badania cytologicznego. Poza szybką diagnostyką w rozpoznaniu choroby może pomóc znajomość jej objawów – dzięki temu możliwe będzie wykrycie nowotworu szyjki macicy na wczesnym etapie.

Ból w dole pleców może być objawem raka szyjki macicy

Tak jak w przypadku innych nowotworów wyższe zaawansowanie kliniczne w momencie zdiagnozowania choroby daje gorsze rokowania. Rak ten początkowo nie daje żadnych objawów lub są one niespecyficzne, dlatego łatwo je zbagatelizować lub pomylić z inną chorobą. Warto więc, by każda kobieta była „wyczulona” na potencjalne symptomy raka szyjki macicy. Jednym z nich jest ból w okolicy krzyżowo-lędźwiowej (a także ból miednicy i bóle podbrzusza). W zaawansowanych stadiach rak szyjki macicy może naciekać na okoliczne tkanki i narządy. Może to być powodem bólu w dole pleców i powodować dyskomfort w tej części ciała.

Trzeba pamiętać jednak o tym, że występowanie objawów raka szyjki macicy samo w sobie w żadnym wypadku nie jest podstawą do postawienia diagnozy. Powinno być to jedynie (i przede wszystkim) impulsem do tego, by udać się do lekarza ginekologa. Ważne jest, aby w przypadku utrzymującego się lub nasilającego się bólu w dolnej części pleców, zwłaszcza w połączeniu z innymi niepokojącymi objawami, skonsultować się z lekarzem. Przeprowadzi on badanie i zdecyduje o dalszym postępowaniu, aby ustalić przyczynę bólu i wdrożyć odpowiednie leczenie

Jakie są inne objawy nowotworu szyjki macicy?

We wczesnych stadiach zaawansowania nowotwór ten zazwyczaj nie daje wyraźnych objawów, jednak przy bardziej zaawansowanym rozwoju choroby może pojawić się:



delikatne krwawienie między miesiączkami,

ból pojawiający się w czasie stosunku seksualnego,

krwawienia po stosunku lub w trakcie,

dłuższe i bardziej obfite miesiączki niż zwykle,

pojawienie się krwistych upławów.

Przy zaawansowanym stadium choroby może dojść do spadku masy ciała – objawem, który powinien być sygnałem alarmowym, jest ubytek 10 procent masy ciała w ciągu 3 miesięcy. Może pojawić się wtedy także niesymetryczny obrzęk nóg, ból przy oddawaniu moczu lub stolca.

Jak uchronić się przed rakiem szyjki macicy?

Wczesne wykrywanie raka szyjki macicy jest kluczowe dla jego skutecznego leczenia. Regularne badania cytologiczne i szczepienia przeciwko HPV mogą znacznie zmniejszyć ryzyko zachorowania na tę chorobę. Każda kobieta powyżej 25. roku życia powinna pamiętać o tym, by regularnie robić cytologię.

W Polsce realizowany jest program profilaktyki raka szyjki macicy – wszystkie kobiety w wieku 25-64 lat mogą wykonać bezpłatną cytologię. Na takie badanie nie jest potrzebne skierowanie. Program realizuje każda poradnia położniczo-ginekologiczna, która ma podpisaną umowę z NFZ i wybrane poradnie POZ. Żeby mieć zrobioną cytologię wystarczy więc zgłosić się jedynie do ginekologa lub położnej – możecie skorzystać z wyszukiwarki miejsc realizujących ten program profilaktyczny.

