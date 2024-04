Trzy subtelne oznaki cukrzycy, które wiele osób bagatelizuje. Gdy je zauważysz, pędź do lekarza

Czasami z pozoru niegroźne objawy mogą być ostrzeżeniem o poważniejszych problemach zdrowotnych. Dlatego nie należy bagatelizować takich powtarzających się symptomów – konieczna jest wtedy konsultacja z lekarzem. Odpowiednia diagnostyka pomoże poznać przyczynę utrzymujących się przez dłuższy czas dolegliwości. W konsekwencji specjalista wykluczy lub potwierdzi chorobę – w tym drugim przypadku możliwe będzie wtedy wdrożenie odpowiedniego leczenia. Cukrzyca jest chorobą, która przez długi czas może przebiegać bezobjawowo, a wykrywa się ją przypadkiem podczas badań przesiewowych. Co więcej, kilka typowych oznak dla tej choroby często możemy mylić z oznakami innych schorzeń lub usprawiedliwiać intensywnym trybem życia.

Częste oddawanie moczu może świadczyć o cukrzycy

Jeśli zauważyliście ostatnio, że częściej chodzicie to łazienki, by oddać mocz – to może być sygnał od waszego organizmu, że dzieje się coś niedobrego. Jest to jeden z objawów cukrzycy – nazywany jest diurezą osmotyczną. Częste oddawanie moczu może być jedną z oznak cukrzycy z powodu zmian w organizmie związanych z tą chorobą. Symptom ten można zauważyć zwłaszcza w nocy. Przyczyną częstego oddawania moczu u osób z cukrzycą jest również wzmożone odczuwanie pragnienia, co prowadzi do spożywania większej ilości płynów. Takie zwiększone uczucie pragnienia jest jedną z najbardziej typowych oznak cukrzycy typu 2 – określa się je mianem polidypsji.

Przemęczenie i rozdrażnienie jako objaw cukrzycy

Kolejnym objawem, który większość z nas lekceważy, zrzucając go na zbyt intensywny tryb życia i nadmiar pracy jest przemęczenie. Towarzyszy temu często też nerwowość oraz rozdrażnienie, ale też nadmierna senność czy apatia. Cukrzyca jest chorobą metaboliczną, która wpływa na to, w jaki sposób organizm przetwarza cukry (glukozę) na energię. Gdy poziom cukru we krwi jest zbyt wysoki – organizm nie jest w stanie efektywnie przekształcić glukozy na energię. W konsekwencji osoby chore na cukrzycę mogą odczuwać ciągłe zmęczenie nawet po odpoczynku.

Cukrzyca może objawiać się też zwiększonym apetytem

Kolejnym objawem choroby cywilizacyjnej, jaką jest cukrzyca typu 2, jest zwiększony apetyt odczuwany pomimo zjedzenia posiłku. O ile u osób zdrowych proporcje między głodem a sytością są zachowane, to inaczej jest w przypadku osób z cukrzycą. U takich pacjentów poziom glukozy we krwi jest podwyższony, a trzustka nie wytwarza odpowiedniej ilości insuliny. Takie „chorobliwe” uczucie głodu nazywane jest polifagią. Co więcej, chory nawet przy nadmiernym spożyciu pokarmów nie tyje, a chudnie – co może być kolejnym objawem początków cukrzycy. Powody takiego stanu mogą być jednak różne – sprawdźcie, jakie są inne przyczyny wzmożonego głodu.

