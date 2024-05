To nieoczywista przyczyna bólu kręgosłupa. Lepiej jej nie lekceważyć, bo może być oznaką groźnej choroby

Ból kręgosłupa może być bardzo uciążliwy i wpływać negatywnie na codzienne funkcjonowanie. Może mieć różne źródła, takie jak urazy, złe nawyki czy różnego rodzaju schorzenia. Ważne jest diagnozowanie przyczyny bólu kręgosłupa, aby zastosować odpowiednie leczenie. Nie należy bagatelizować tego stanu, ponieważ może on świadczyć też o poważnej chorobie. Konieczna jest więc wizyta u lekarza i szybkie postawienie diagnozy.

Ból kręgosłupa a choroba nerek

Ból kręgosłupa w okolicy lędźwiowej może mieć wiele różnych przyczyn, ale także wynikać z nieprawidłowej pracy nerek. Należy do nich między innymi kamica nerkowa czy zapalenie nerek, ale również torbiele, a nawet nowotwory nerek. Ból spowodowany kolką nerkową jest zwykle bardzo silny po jednej stronie, jest ostry i niekiedy kurczowy (jest silniejszy na zmianę z łagodniejszym). Z kolei ból spowodowany zmianami w nerkach (w wyniku torbieli czy nowotworu) jest zwykle stały i tępy.

Bólowi kręgosłupa w przypadku choroby nerek często towarzyszą też inne objawy, takie jak na przykład zmiana barwy moczu – może występować mocz z krwią, mętny mocz lub pieniący. Dodatkowym objawem jest zmiana częstości oddawania moczu – oznaką może być między innymi ciągłe parcie na mocz lub oddawanie moczu małymi partiami. Pacjent odczuwa również dolegliwości przy oddawaniu moczu, takie jak pieczenie, szczypanie czy ból. Jeśli razem z bólem kręgosłupa pojawiają się również powyższe objawy – bardzo ważna jest odpowiednia diagnostyka. Podczas wizyty lekarz zbierze wywiad i dokładnie zbada pacjenta, a jeśli będzie taka konieczność, to zleci dodatkowe badania, takie jak badanie krwi, moczu czy badania obrazowe nerek.

Jakie są inne przyczyny bólu w okolicy lędźwiowej?

Ból kręgosłupa w okolicy lędźwiowej często jest oznaką choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa, której nasilenie zależy między innymi od wieku, predyspozycji genetycznych, uprawiania sportu, budowy ciała czy wykonywanej pracy. Dolegliwości w dolnej części kręgosłupa mogą wynikać także z patologii innych narządów. W obrębie układu moczowego jest to na przykład zapalenie pęcherza czy zapalenie dróg moczowych. Może to także być oznaką zmian w układzie rozrodczym kobiet, takich jak przewlekłe stany zapalne narządu rodnego, guzy macicy i przydatków czy endometrioza. Może to również dotyczyć gruczołu krokowego u mężczyzn i wynikać z zapalenia czy nowotworu. Zdarza się także, że ból kręgosłupa w okolicy lędźwiowej jest spowodowany chorobami wątroby i trzustki. Sprawdźcie, jakie jeszcze są inne przyczyny dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowego.

