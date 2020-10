Masz problemy z wypróżnianiem? Te produkty ci je ułatwią

Kłopoty z wypróżnianiem są spowodowane zazwyczaj przez opóźniony pasaż jelitowy, dietę ubogą w błonnik, brak aktywności fizycznej lub starzenie się danej osoby. Spożywanie konkretnych produktów może jednak te procesy ograniczyć – oto lista 15 z nich. Pomogą ci one pozbyć się zaparć i łatwiej zrobić kupę.

15 produktów, które ułatwiają robienie kupy

1. Jabłka

Jabłko to cenne źródło błonnika – w jednym małym owocu znajduje się go około 3,6 g. Błonnik wspomaga tworzenie się stolca oraz regularne wypróżnienia. Co więcej, jabłka zawierają pektyny, znane ze swojego działania przeczyszczającego.

2. Śliwki

Śliwki, nie bez powodu, są jednym z najbardziej znanych środków przeczyszczających. W czterech suszonych śliwkach znajduje się około 2 g błonnika. Co więcej, śliwki zawierają również sorbitol, rodzaj alkoholu cukrowego. Sorbitol pomaga zwalczyć zaparcia poprzez wciąganie wody do jelit i pobudzanie ich perystaltyki.

3. Kiwi

Kiwi to kolejny owoc bogaty w błonnik. W jednym małym kiwi znajdują się aż 2 g tego włókna pokarmowego. Podobnie jak śliwki, również i kiwi pobudza perystaltykę jelit.

4. Siemię lniane

Wśród swoich wielu właściwości zdrowotnych siemię lniane ma i tę, że może regulować regularność wypróżnień. W łyżce stołowej nasion lnu znajdują się 3 g błonnika rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego. W jednym z badań dowiedziono, że osoby, które przez 12 tygodni spożywały 10 g nasion lnu dziennie nie tylko pozbyły się zaparć, ale również innych dolegliwości trawiennych i zgagi.

5. Gruszki

Tak, gruszki to kolejne owoce pełne błonnika. Jedna gruszka zawiera 6 g tego włókna pokarmowego, a ta ilość pokrywa w 15 i 25 procentach dzienne zapotrzebowanie na błonnik kolejno u mężczyzn i u kobiet. Podobnie jak śliwki, gruszki zawierają sorbitol, działający jak środek osmotyczny – wciągający wodę do jelit i stymulujący wypróżnianie. Co więcej, w gruszkach znajduje się także fruktoza, która – niewchłonięta – działa jak środek przeczyszczający.

6. Fasola

I to większość jej odmian, ponieważ zawierają błonnik. Np. w połowie filiżanki ugotowanej czarnej fasoli zawiera się 7,5 g błonnika. Fasola pełna jest błonnika rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego. Błonnik rozpuszczalny wchłania wodę i tworzy żelową konsystencję, zmiękczając stolec i ułatwiając mu przejście. Z drugiej strony, błonnik nierozpuszczalny przechodzi przez przewód pokarmowy w stanie nienaruszonym i dodaje masę do stolca.

7. Rabarbar

Rabarbar zawiera nie tylko nierozpuszczalny błonnik (w każdej łodydze rabarbaru znajduje się około 1 g błonnika), ale i związek o nazwie sennozyd A, który działa przeczyszczająco i który często wchodzi w skład dostępnych w aptekach środków tego rodzaju.

8. Karczochy

Karczochy wykazują działanie prebiotyczne. Prebotyk ro z kolei rodzaj błonnika, który odżywia dobre bakterie znajdujące się w okrężnicy, co wspomaga zdrowe funkcjonowanie układu trawiennego. Prebiotyki pomagają również łagodzić zaparcia. W jednym z dużych badańprzeprowadzonych w 2017 roku na grupie 199 osób dowiedziono, że prebiotyki zwiększają częstotliwość stolca i poprawiają jego konsystencję.

9. Kefir

Kefir to sfermentowany napój mleczny, który zawiera probiotyki, a te poprawiają częstotliwość robienia kupy. Co więcej, kefir wspomaga również pasaż jelitowy.

10. Figi

Pół szklanki suszonych fig zawiera 7,5 g błonnika, co odpowiada dziennemu zapotrzebowaniu na niego w 16 procentach u mężczyzn i w 25 procentach u kobiet. Jedno z badań, w którym jego 40 uczestnikom podano pastę figową wykazało, że przyspieszyła ona pasaż jelitowy, poprawiła konsystencję stolca i złagodziła dyskomfort w jamie brzusznej.

11. Słodkie ziemniaki

Słodkie ziemniaki zawierają witaminy, minerały i błonnik. W jednym średniej wielkości ziemniaku znajduje się 4 g tego włókna pokarmowego. Błonnik w ziemniakach jest w większości nierozpuszczalny, a składają się na niego: celuloza, lignina, pektyna. W jednym z badań z 2016 roku oceniono wpływ ziemniaków na występowanie zaparć u pacjentów poddawanych chemioterapii z powodu białaczki. Już po 4 dniach zaparcia stały się mniej dokuczliwe, a wypróżnianie nie powodowało takiego dyskomfortu wśród badanych jak wcześniej.

12. Soczewica

W połowie szklanki gotowanej soczewicy znajduje się aż 8 g błonnika. Co więcej, spożywanie soczewicy może zwiększyć produkcję kwasu mlekowego, a ten z kolei zwiększa ruchliwość w przewodzie pokarmowym, a co za tym idzie – poprawia częstotliwość wypróżnień.

13. Nasiona chia

W zaledwie 28 g nasion chia znajduje się 11 g błonnika, co oznacza, że nasiona te składają się z tego włókna pokarmowego w aż około 40 procentach. Chia to przede wszystkim źródło błonnika rozpuszczalnego, zmiękczającego i nawilżającego stolec oraz ułatwiającego jego wydalanie.

14. Awokado

W jednej szklance pokrojonego w plastry awokado znajdziemy 10 g błonnika – zarówno rozpuszczalnego, jak i nierozpuszczalnego, przez co produkt ten może skutecznie zmniejszać częstotliwość zaparć.

15. Otręby owsiane

Choć nie są tak popularne jak płatki, zawierają od nich więcej błonnika. W 1/3 filiżanki otrębów znajduje się go 7 g. Jedno z badań przeprowadzone na 15 osobach wykazało, że otręby podawane seniorom przez 12 tygodni zmniejszyły u nich zużycie środków przeczyszczających o 59 procent, co czyni je bezpiecznym i naturalnym środkiem na zaparcia.

