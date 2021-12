Lekka sałatka na wigilię: 5 przepisów na pyszne dania

Sałatka na wigilię to jedna z potraw serwowanych podczas tej wyjątkowej grudniowej wieczerzy. Możesz ją przygotować na wiele różnych sposobów, biorąc pod uwagę gusta kulinarne twoje i twoich najbliższych. Poniżej przedstawiamy przepisy na 5 (nie tylko) lekkich i pysznych sałatek wigilijnych. Znajdą się wśród nich receptury tak tradycyjne jak ta na sałatkę jarzynową, ale i kilka nowości. Powodzenia w przygotowywaniu i smacznego w święta!

Sałatka jarzynowa

Składniki:

5 ziemniaków

3 marchewki

1 pietruszka

ogórki kiszone

pół dużego selera

6 ugotowanych na twardo jajek

1 puszka groszku

1puszka kukurydzy

4 łyżki majonezu

pieprz i sól do smaku

Sposób przygotowania:

Wszystkie warzywa (poza ogórkiem, groszkiem i kukurydzą) dokładnie umyj, ale nie obieraj ze skórki, a następnie każde z nich ugotuj i dopiero potem, po ostudzeniu, obierz. Ugotuj również na twardo jajka. Następnie pokrój wszystkie składniki w drobną kostkę i wsyp do miski. Dodaj do całości pokrojonego ogórka, dopraw solą i pieprzem. Dopiero potem dodaj również majonez, a także groszek i kukurydzę. Całość dokładnie wymieszaj.

Sałatka z tuńczykiem

Składniki:

puszka tuńczyka w oleju

3/4 kg ziemniaków

puszka kukurydzy

połowa średniej wielkości cebuli

Sposób przygotowania:

Ziemniaki umyj, obierz i pokrój na kostkę. Następnie ugotuj je, najlepiej na parze, choć niekoniecznie. Ważne, aby ziemniak był wystarczająco miękki, by dało się w niego włożyć widelec, ale jednocześnie nie może się on rozpadać. Przełóż ziemniaki do miski do ostygnięcia. Następnie pokrój cebulę w małe kawałki, a kukurydzę odsącz z zalewy. Wyjmij też z puszki tuńczyka, którego podziel na jeszcze mniejsze kawałki. Gdy ziemniaki będą już zupełnie zimne, dodaj do nich kukurydzę i cebulę, wymieszaj całość, dodaj tuńczyka i znów wymieszaj. Aby sałatka nie była zbyt mdła, możesz do niej przygotować sos z oliwy z oliwek oraz octu winnego, z dodatkiem soli i pieprzu do smaku i wymieszać go razem z sałatką.

Sałatka śledziowa z burakami

Składniki:

4 średniej wielkości buraki

4 średniej wielkości ziemniaki

4 filety rybne – śledzie matiasy

2 cebule

2 jajka ugotowane na twardo

5 łyżek majonezu

Sposób przygotowania:

Ziemniaki i buraki ugotuj bez obierania – w mundurkach. Dopiero po gotowaniu obierz warzywa ze skórki i pokrój je na drobną kostkę. Podobnie z jajkami ugotowanymi na twardo i cebulą. Filety śledziowe również podziel na małe kawałki, a wszystko ułóż w naczyniu warstwami: najpierw ziemniaki, potem kolejno buraki, śledzie, cebulę. Każdą z warstw przedziel paskiem majonezu. Sałatkę posyp na wierzchu pokrojonym jajkiem.

Sałatka z pieczarkami

Składniki:

5 jajek

pół kilograma pieczarek

szczypiorek (pęczek)

ogórki konserwowe

łyżka musztardy

3 łyżki majonezu

sól i pieprz

Sposób przygotowania:

Gotuj pieczarki przez około 5 minut w osolonej wodzie, a następnie odcedź je i pozostaw do ostudzenia, następnie pokrój grzyby w kostkę. W podobny sposób pokrój również ogórki i ugotowane na twardo jajka. Ogórki, jajka i pieczarki mieszamy razem, dodajemy szczypiorek. Następnie połącz majonez z musztardą, solą i pieprzem i tak przygotowany sos umieść w sałatce i całość jeszcze raz wymieszaj.

Śledzie pod pierzynką

Składniki:

6 filetów śledziowych w oleju

5 jajek

15 dag żółtego sera

1 cebula

1 szczypiorek (pęczek)

2 łyżki majonezu

4 łyżki oleju

1 łyżka musztardy

1 łyżka soku z cytryny

pieprz

Sposób przygotowania:

Jajka ugotuj na twardo, a następnie obierz i pokrój je w kostkę. Ser zetrzyj na tarce o małych oczkach, szczypiorek posiekaj, cebulkę – tak jak jajka – również pokrój w kostkę. Następnie wymieszaj sok z cytryny z olejem, a musztardę z majonezem. Kolejny krok to odsączenie śledzi z oleju i pokrojenie ich na kawałki o szerokości ok. 1 cm. Następnie wszystkie składniki umieszczaj np. w szklanej misce warstwowo. Na samym dnie połóż śledzie, a następnie polej delikatnie mieszanką oleju i soku z cytryny oraz przypraw pieprzem. Na śledzie połóż cebulę, jajka i polej całość sosem musztardowo-majonezowym. Wierzch posyp szczypiorkiem.

Czytaj też:

12 tradycyjnych polskich potraw wigilijnych. Tych dań nie może zabraknąć na świątecznym stole