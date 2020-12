Grzane wino – idealne na zimowe wieczory. Przepis na grzane wino z imbirem i pomarańczą

Grzane wino (grzaniec) z odrobiną cynamonu, posypką z gałki muszkatołowej i plastrem pomarańczy lub cytryny zawieszonym na krawędzi szklanki to idealny dodatek do zimowych wieczorów. Jest nie tylko smaczne, ale ma i kilka właściwości zdrowotnych.

Właściwości grzanego wina

1. Grzane wino może zapobiegać nawracającym przeziębieniom

Spożywane nie częściej niż raz w tygodniu, grzane wino, w wersji alkoholowej lub bez, może skutecznie powstrzymywać rozwój infekcji, a to wszystko dzięki antyoksydantom zawartym w czerwonych winogronach, chroniącym komórki przed działaniem wolnych rodników. Badanie opublikowane w 2010 roku w „American Journal of Epidemiology” wykazało, że wśród 4000 wykładowców hiszpańskich uniwersytetów ci, którzy pili wino przez co najmniej rok, byli o 40 procent mniej narażeni na przeziębienie. Warto jednak pamiętać, że wino spożywane w trakcie choroby, zwłaszcza w większych ilościach, powoduje osłabienie układu odpornościowego.

2. Grzaniec może pomóc obniżyć poziom cholesterolu

Choć to zależy od rodzaju czerwonego wina. Badania przeprowadzone przez naukowców z Universidad Complutense de Madridwykazały, że czerwone winogrona Tempranillo, używane m. in. do produkcji wina Rioja, mogą mieć wpływ na poziom cholesterolu we krwi. U zdrowych osób, które brały udział w badaniu, poziom „złego” cholestrolu LDL spadł o 9 procent, natomiast u tych, które zmagały się z podwyższonym cholesterolem – o 12 procent.

3. Wino może wspomóc pracę serca

Wino, również to grzane, dzięki zawartym w nim polifenolom pomaga w utrzymaniu elastyczności naczyń krwionośnych. Profesor John Folts z Uniwersytetu Wisconsin-Madison stwierdza nawet, że polifenole „są równie skuteczne jak aspiryna”. Warto jednak wiedzieć, że można je znaleźć również w samych winogronach, więc nie trzeba sięgać po alkohol, by wykorzystać ich zdrowotne właściwości.

4. Grzaniec wykazuje właściwości przeciwzapalne

Grzane wino nie może się obejść bez cynamonu, a ten wykazuje silne działanie przeciwzapalne, które pomaga zmniejszać obrzęki i przywrócić normalne funkcjonowanie tkanek, jednocześnie łagodząc ból.

5. Grzane wino może poprawić trawienie

Jeśli twoje grzane wio zawiera goździki (a według wszelkich przepisów powinno), to dobrze, ponieważ substancje w nich zawarte mogą zwiększać motorykę jelit, a także poprawiać trawienie poprzez zwiększenie wydzielania enzymów żołądkowo-jelitowych. A z kolei dzięki zmniejsza się częstotliwość występowania zaparć.

6. Grzaniec może spowolnić proces starzenia się

Badanie przeprowadzone w 2017 roku przez naukowców z Virginia Tech Carilion Research Institute wykazało, że resweratrol, związek, który naturalnie występuje w skórce winogron, może pomóc spowolnić procesy starzenia się organizmu. Warto dodać, że resweratrol to tylko jeden z przeciwutleniaczy zawartych w winie, wpływających nie tylko na spowalnianie samego starzenia się, ale i choroby z nim związane, takie jak udar mózgu i choroby serca.

Przepis na grzane wino z pomarańczą i imbirem

Jakiego wina użyć do przygotowania trunku? Wybór należy do ciebie – postaw na swój ulubiony napój.

Składniki:

butelka czerwonego wina

1 pomarańcza

ok. 7 goździków

pół łyżeczki cynamonu

2 łyżki miodu

2 gwiazdki anyżu

szczypta kardamonu

Sposób przygotowania:

Dokładnie umyj, a następnie pokrój w plasterki pomarańczę. Wrzuć ją do rondelka i wlej do niego również wino, dodaj także miód oraz wszystkie przyprawy. Całość podgrzewaj na małym ogniu przez około 10 minut, co jakiś czas mieszając. Zwróć uwagę na to, by wino nie zaczęło się gotować, nie doprowadzaj płynu do wrzenia, a jedynie do momentu, gdy zacznie się unosić z niego para. I to już wszystko. Smacznego!

Ciekawostki o grzanym winie

Grzane wino było znane już w średniowieczu, choć początkowo nazywało się Hipocris, na cześć Hipokratesa. Już XVI-wieczny medyk Marcin z Urzędowa zalecał spożywanie grzanego wina i piwa szczególnie zimą. Grzaniec spożywali głównie królowie i biskupi, którzy dzięki niemu chcieli chronić się przed przeziębieniem w chłodne dni. Co więcej, grzane wino miało nie tylko rozgrzewać, ale i chronić przed złymi duchami.

Czytaj też:

Lubisz wino? Teraz zaczniesz pić je częściej. Chroni przed bólem gardła i nie tylko