Czy aspartam jest rakotwórczy? Światowe organizacje zajęły stanowisko w tej sprawie

W środę,14 lipca 2023 roku, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wydała oficjalne oświadczenie w sprawie bezpieczeństwa aspartamu (środek ten jest przez wielu naukowców uznawany za szkodliwy dla zdrowia). Stanowisko w tej sprawie zajęły również inne instytucje – Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC), Organizacja do spraw Wyżywienia i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych (FAO) oraz Wspólny Komitet Ekspertów FAO i WHO do Spraw Dodatków do Żywności (JECFA).

Czym jest aspartam?

Aspartam to sztuczny środek słodzący powszechnie wykorzystywany w branży spożywczej. Jest około 200 razy słodszy niż zwykły cukier. Został dopuszczony do stosowania przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków w 1974 roku. Można go znaleźć w produktach, takich jak: napoje dietetyczne, gumy do żucia czy płatki śniadaniowe.

Czy aspartam jest rakotwórczy?

„Wspólny Komitet Ekspertów FAO i WHO do Spraw Dodatków do Żywności przeanalizował badania prowadzone zarówno na zwierzętach, jak i ludziach. Doszedł do wniosku, że dowody na istnienie związku między aspartamem a zapadalnością ludzi na raka nie są przekonujące. Potrzebujemy randomizowanych badań kontrolowanych [...] związanych z zespołami metabolicznymi i lepiej przeprowadzonych analiz z dłuższą obserwacją różnych społeczności” – zauważył Moez Sanaa, szef Działu Żywności i Żywienia WHO.

Podobnego zdania jest doktor Mary Schubauer- Berigan z Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC). Podkreśliła, że odkryte do tej pory dowody na rakotwórczość aspartamu nie są wystarczające. Nie przesądzają o tym, czy spożywanie związku niesie za sobą zwiększone ryzyko zachorowania na nowotwory. Istnieje więc konieczność poszerzenia wiedzy na temat potencjalnej szkodliwości środka i jego wpływu na zdrowie oraz samopoczucie człowieka. IARC sklasyfikowała związek jako prawdopodobnie rakotwórczy na podstawie ograniczonych dowodów występowania chorób nowotworowych u zwierząt i ludzi (zwłaszcza raka wątroby).

Aspartam nadal dopuszczony do użytku

Wspólny Komitet Ekspertów FAO i WHO do Spraw Dodatków do Żywności (JECFA) potwierdził dopuszczalne dzienne spożycie aspartamu na poziomie 40 mg/kg masy ciała i taką dawkę uznała za bezpieczną dla zdrowia. Skąd taka decyzja? Gunter Kuhnle, profesor żywienia na Uniwersytecie w Reading w Wielkiej Brytanii podkreśla różnicę między zagrożeniem a ryzykiem. W rozmowie z agencją Reuters powiedział:

Światło słoneczne jest zagrożeniem, ponieważ może powodować raka, ale ryzyko zależy od ilości światła słonecznego i tego, czy stosujemy ochronę przeciwsłoneczną. Podobnie, nawet jeśli aspartam sprzyja powstawaniu nowotworów, to jedzony w bardzo dużych ilościach. Nie ma niebezpieczeństwa, gdy jest spożywany w dozwolonych dawkach, na przykład w żywności.

Źródło Reuters, WHO

