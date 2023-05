Nie chcą dopuścić do kolejnych pandemii. Powstała globalna sieć wykrywania zagrożenia

Cel to, jak podaje WHO, „chronić ludzi przed zagrożeniami chorobami zakaźnymi dzięki sile genomiki patogenów”. Jak tłumaczą pomysłodawcy nowego rozwiązania (WHO oraz partnerzy), Międzynarodowa Sieć Nadzoru Patogenów – International Pathogen Surveillance Network (IPSN) – zapewni platformę łączącą kraje i regiony, ulepszając systemy pobierania oraz analizowania próbek i wykorzystując te dane do podejmowania decyzji dotyczących zdrowia publicznego.

Międzynarodowa Sieć Nadzoru Patogenów – jak działa?

Jest to najnowsza z kilku inicjatyw rozpoczętych od czasu COVID–19 – wszystko po to, aby zapobiegać zagrożeniem i skutecznie reagować, kiedy się pojawią. IPSN zgromadzi ekspertów w dziedzinie genomiki i analizy danych wywodzących się z różnych środowisk (zarówno środowisk akademickich, rządowych jak i sektora prywatnego).

Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus podczas weekendowego wystąpienia pochwalił ambitne cele nowej sieci, mówiąc, że może ona „odgrywać istotną rolę w bezpieczeństwie zdrowotnym”. „Jak nam to wyraźnie pokazała pandemia COVID-19, świat jest silniejszy, gdy stoi razem, by walczyć ze wspólnymi zagrożeniami dla zdrowia” – podkreślił.

O co chodzi z genomiką patogenów?

Genomika patogenów analizuje kod genetyczny wirusów, bakterii i innych organizmów chorobotwórczych, aby móc zrozumieć i przewidzieć, jak bardzo są zaraźliwe, jak śmiertelne i jak się rozprzestrzeniają. Jak podkreśla WHO, dzięki tym informacjom naukowcy i urzędnicy ds. zdrowia publicznego mogą identyfikować i śledzić choroby, aby zapobiegać wybuchom epidemii i reagować na nie w ramach szerszego systemu nadzoru nad chorobami oraz opracowywać metody leczenia i szczepionki.

Pandemia COVID-19 podkreśliła kluczową rolę, jaką odgrywa genomika patogenów w reagowaniu na zagrożenia związane z pandemią. Bez szybkiego sekwencjonowania genomu SARS-COV-2 szczepionki nie byłyby tak skuteczne i nie byłyby tak szybko dostępne. To dzięki sekwencjonowaniu genomu wirusa, szybko identyfikowano nowe warianty i śledzono drogę ich rozprzestrzeniania się.

Specjaliści podkreślają, że wciąż widać ogromne nierówności, jeśli chodzi o możliwości poszczególnych krajów w stosowaniu nowoczesnych rozwiązań zapobiegania epidemiom i śledzeniu patogenów. Jednym z celów nowej sieci jest także niwelowanie tych nierówności i szukanie rozwiązań, które pomogą skutecznie przeciwdziałać nowym zagrożeniom.

Czytaj też:

Polacy z zespołem stresu pourazowego. Nie trzeba przeżyć wojny, żeby go miećCzytaj też:

Małpia ospa powróci w wakacje? Jest ostrzeżenie specjalistów