Kolejny zawodnik po Eriksenie o krok od śmierci na boisku. Kardiolog: Nawet trening nie powinien odbyć się bez defibrylatora

Katarzyna Pinkosz, Wprost: Kolejna dramatyczna sytuacja z ubiegłego tygodnia. Liga holenderska: piłkarz podczas meczu przewraca się, traci przytomność, choć nie doznał urazu. Skąd nagłe problemy z sercem u wysportowanego, młodego człowieka?

Prof. Łukasz Małek: Takie sytuacje co jakiś czas zdarzają się w rozgrywkach na różnym szczeblu, nie tylko w piłce nożnej. Piłkarz na pewno nieraz był wcześniej badany, ale wszystkie badania przesiewowe mają swoje ograniczenia. Jeśli nie widać nieprawidłowości w podstawowych badaniach, to nie wykonuje się kolejnych, a zawsze może się zdarzyć rzadki, ukryty problem kardiologiczny. Druga możliwość jest taka, że doszło infekcji, która doprowadziła do zapalenia mięśnia sercowego między okresami badań kontrolnych lub inna choroba ujawniła się w tym okresie. Zdarza się też, że sportowiec przyjmuje różnego rodzaju substancje wspomagające wydolność.

Przyczyn może być wiele; pewnie w tym konkretnym przypadku ich nie poznamy. Zazwyczaj przyczyną są choroby mięśnia sercowego, tzw. kardiomiopatie, nieprawidłowości odejścia tętnic wieńcowych, a u starszych sportowców (w wieku ok. 34-35 lat) także miażdżyca.

Miażdżyca może wystąpić u młodego sportowca?

Tak. Są czynniki genetyczne, których nie jesteśmy w stanie wcześniej wykryć.

Iker Casillas, bramkarz reprezentacji Hiszpanii, przed 40. rokiem życia doświadczył zawału mięśnia sercowego. Po tym incydencie zakończył karierę. Nie wrócił już do aktywności wyczynowej. Zawał serca może dotknąć nawet trzydziestokilkulatka, kiedy tło genetyczne jest duże, ma wysokie stężenie cholesterolu, np. spowodowane hipercholesterolemią rodzinną.

Mimo uprawiania sportu, aktywnego trybu życia oraz prawidłowej diety i tak może dojść do zawału. Mam pod swoją opieką pacjentów-sportowców, którzy przed 40. rokiem życia mieli zawał.

Przyczyną zapalenia mięśnia sercowego może być po prostu niedoleczona infekcja?

Przebyta infekcja górnych dróg oddechowych, przewodu pokarmowego, niedoleczona u zawodnika. Na poziomie wyczynowym nie można sobie pozwolić na dłuższą przerwę, zawodnicy są eksploatowani do granic możliwości. Zbyt wcześnie wracają do aktywności fizycznej. Niedoleczona infekcja wielokrotnie zwiększa ryzyko zapalenia mięśnia sercowego. Gdy jest on wówczas eksploatowany w czasie wysiłku, może to spowodować np. zatrzymanie krążenia.