Czy szczepionka przeciw nowemu wariantowi COVID-19 będzie dostępna dla wszystkich?

Liczba zakażeń koronawirusem nie jest tak duża, jak jeszcze jakiś czas temu, jednak wcale nie oznacza to, że patogen nie stanowi już dla nas żadnego zagrożenia. Komisja Europejska zatwierdziła szczepionkę przeciwko COVID-19, dostosowaną do nowego wariantu (wirusa – XBB.1.5). W czwartek (05.10.2023 r.) minister zdrowia poinformowała, czy będzie ona dostępna w naszym kraju dla każdej osoby, która zechce się zaszczepić.

Czy każdy będzie mógł się zaszczepić nową szczepionką przeciw COVID-19?

Podczas konferencji prasowej minister zdrowia zapewniła, że każda chętna osoba będzie mogła zaszczepić się nową szczepionką przeciwko COVID-19. „Szczepionka przeciw nowemu wariantowi COVID-19 będzie dostępna dla wszystkich, nie tylko dla osób z grup ryzyka” – wyjaśniła szefowa resortu zdrowia. „Ta szczepionka będzie w pełni dobrowolna, oczywiście, ale z naszą zachętą, by myśleć o tym aspekcie zdrowotnym” – dodała.

Kiedy będzie dostępna szczepionka przeciw nowemu wariantowi COVID-19?

Wiele osób zastanawia się, od kiedy będzie można przyjąć szczepionkę przeciwko nowemu wariantowi COVID-19. Ta kwestia również została poruszona przez osoby rządzące. „Akceptacja będzie 12 października i na początku listopada będzie pełny dostęp dla wszystkich osób, które będą zainteresowane tym szczepieniem. A na dzień dzisiejszy pacjenci nadal mogą się szczepić szczepionkami zgodnie z ostatnim zaleceniem, które w kwietniu zostało wydane. Takie osoby cały czas się szczepią” – wyjaśnił obecny na konferencji prasowej wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

Ile będzie nowych szczepionek przeciwko COVID-19 w Polsce?

Padły również pytania o to, jaka będzie ilość szczepionek dostarczonych do Polski. W odpowiedzi na to wiceminister zdrowia wskazał, że będzie to „wystarczająca ilość”. „Nie wiem, ilu Polaków będzie chciało się zaszczepić. Zgodnie z ostatnimi komunikatami MZ to jest dla osób 60+ i osób mających obniżoną odporność, z dużym ryzykiem ciężkiego przebiegu COVID-19 i dla tych osób na pewno wystarczy szczepionek. Tutaj nie będzie żadnych problemów” – dodał. Wiceminister zdrowia poinformował również, że ministerstwo zdrowia nie ma w planach organizacji żadnej akcji informacyjnej związanej z sezonem infekcyjnym.

Jak zarejestrować się na szczepienie przeciwko COVID-19?

Żeby zarejestrować się na szczepienie przeciwko COVID-19 należy:



zadzwonić na bezpłatną infolinię w godzinach od 7 do 20, tel: 989,

zarejestrować się elektronicznie poprzez e-rejestrację dostępną na stronie pacjent.gov.pl,

skontaktować się z wybranym punktem szczepień,

skorzystać z aplikacji mobilnej mojeIKP.

