Nagłe zatrzymanie krążenia daje inne objawy u kobiet i mężczyzn. Zaskakujące wnioski naukowców

W analizach przeprowadzonych przez Smidt Heart Institute w Cedars-Sinai Medical Center w Kalifornii wykorzystano dane zgromadzone w dwóch amerykańskich badaniach społecznych – Prediction of Sudden Death in Multi-Ethnic Communities (PRESTO) i Sudden Unexpected Death Study (SUDS). Wzięło w nich udział ponad 1500 osób. Co ustalili naukowcy? Sprawdź.

Nagłe zatrzymanie krążenia a płeć

Okazało się, że nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) poprzedza wystąpienie specyficznych objawów. Symptomy te można zaobserwować nawet 24 godziny przed zdarzeniem, przy czym różnią się one w zależności od płci. U kobiet „sygnałem alarmowym” były duszności, u mężczyzn natomiast – bóle w klatce piersiowej. Ta wiedza może okazać się niezwykle przydatnym „narzędziem” w profilaktyce NZK. „Nasze odkrycia mogą doprowadzić do powstania nowego paradygmatu w zapobieganiu nagłej śmierci sercowej” – powiedział Sumeet Chugh z Smidt Heart, jedej z autorów analiz. Szacuje się, że bardziej narażeni na nagłe ustanie akcji serca są mężczyźni niż kobiety.

Naukowcy zwracają uwagę na fakt, że wymienione wyżej dolegliwości to niejedyne „zwiastuny” zatrzymania krążenia. Zaniepokoić powinny również objawy, takie jak: kołatanie serca, niekontrolowane ruchy ciała przypominające drgawki oraz dolegliwości grypopodobne, na przykład zmęczenie czy bóle głowy. Należy podkreślić, że NZK wymaga pilnej interwencji medycznej. Im szybciej zareagujemy, tym większa szansa na uratowanie nie tylko zdrowia, ale i życia chorego. Na czym polega pierwsza pomoc przy nagłym zatrzymaniu krążenia? Jeżeli chory stracił przytomność i ma słabo wyczuwalne tętno, należy podjąć czynności resuscytacyjne.

Jakie czynniki sprzyjają nagłemu zatrzymaniu krążenia?

Nagłe zatrzymanie krążenia może mieć wiele rozmaitych przyczyn. Sprzyja mu między innymi nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe, cukrzyca, kardiomiopatie czy przebyty zawał serca. Wśród czynników ryzyka znajduje się również niewłaściwa dieta (spożywanie dużych ilości wysoce przetworzonych produktów), palenie tytoniu, stres, picie nadmiernych ilości alkoholu czy brak aktywności fizycznej. W tym przypadku duże znaczenie mają również czynniki genetyczne.

