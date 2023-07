Ból trzustki – przyczyny, lokalizacja, leczenie

Trzustka to dość specyficzny organ, który jest jednym z kilku narządów gruczołowych. Pełni ona w organizmie bardzo ważne funkcje. Dzięki prawidłowej pracy trzustki do ustroju wydzielane są niezbędne w procesach trawiennych enzymy trzustkowe oraz hormony trzustkowe. Ból trzustki związany jest z toczącym się procesem zapalnym lub zablokowaniem kanalików trzustkowych, co prowadzi do ataku kolki trzustkowej. W przypadku bólu brzucha nie da się samodzielnie odróżnić, który organ choruje. Dolegliwości bólowych nie wolno lekceważyć, trzeba natychmiast udać się do lekarza, aby postawił diagnozę i dobrał odpowiednią metodę leczenia.

Trzustka – gdzie leży i jaką pełni rolę?

Trzustka to narząd, który znajduje się w górnej części jamy brzusznej. Leży w nadbrzuszu, po lewej stronie, pod żebrami. Lokalizacja trzustki wpływa na odczuwane dolegliwości związanych z jej chorobami.

Trzustka odpowiada za uwalnianie do krwiobiegu dwóch ważnych hormonów, czyli insuliny i glukagonu. Hormony te są niezbędne w celu zasilania komórek organizmu energią, która pochodzi z glukozy. Oprócz hormonów trzustka wydziela także ważne enzymy trzustkowe (lipazę, amylazę, elastazę) – dzięki którym możliwe jest prawidłowe trawienie węglowodanów i tłuszczów, które dostarczamy do organizmu wraz ze spożywanymi pokarmami.

Jak rozpoznać ból trzustki?

Dolegliwości związane z chorobami trzustki odczuwane są w nadbrzuszu lub lewym górnym kwadracie brzucha. Ból trzustki jest dość charakterystyczny – zlokalizowany jest po lewej stronie pod żebrami i promieniuje do pleców. Chorzy opisują go jako kłujący, piekący, przeszywający. Ból trzustki trudno pomylić z bólem żołądka lub kręgosłupa lędźwiowego, bo jest on zdecydowanie silniejszy.

W przypadku ostrego zapalenia trzustki i kolki trzustkowej ból pojawia się nagle. Jest bardzo silny i oporny na działanie leków przeciwbólowych. Towarzyszą mu wysoka gorączka, mdłości i wymioty. Przewlekłe zapalenie trzustki wywołuje mniej nasilone, jednak występujące stale dolegliwości bólowe. Podobnie jest w przypadku raka trzustki – początkowo ból może pojawiać się jedynie po posiłku, jednak z czasem przybiera na sile i występuje codziennie. Ból trzustki nasila się podczas leżenia na wznak.

Przewlekłym chorobom trzustki często towarzyszą mdłości, wzdęcia, gazy oraz zmiana konsystencji i wyglądu stolca. Często zwraca się uwagę na fakt, że objawy raka trzustki można zauważyć w toalecie.

To, jakie dolegliwości odczuwamy z powodu chorób trzustki, zależy od rodzaju i fazy schorzenia. Trzeba pamiętać, że każdy ból w jamie brzusznej, który utrzymuje się przez dłuższy czas lub uporczywie nawraca, powinniśmy skonsultować z lekarzem.

Ból trzustki – przyczyny

Najczęstszą przyczyną bólu trzustki jest toczący się w obrębie tego narządu stan zapalny. Może on być spowodowany różnymi czynnikami. Zaliczamy do nich m.in.:

częste spożywanie alkoholu,

palenie papierosów,

stosowanie diety bogatej w tłuszcze, czerwone mięso i tłusty nabiał,

częste spożywanie smażonych potraw,

spożywanie słodyczy bogatych w tłuszcze trans,

zakażenie bakterią Helicobacter pylori,

długotrwałe przyjmowanie niektórych leków,

urazy jamy brzusznej.

Ból trzustki może być także wywołany spożywaniem surowych warzyw i owoców – w tym przypadku mamy jednak do czynienia z wtórnym podrażnieniem chorego narządu. Dieta bogata w owoce i warzywa nie szkodzi zdrowej trzustce i nie prowadzi do jej uszkodzenia.

Działanie czynników, które negatywnie wpływają na pracę trzustki, prowadzi do stanu zapalnego w obrębie tego narządu oraz do powstawania złogów, które blokują kanaliki trzustkowe, wywołując kolkę trzustkową. Kolka trzustkowa może być także spowodowana przedostawaniem się złogów z woreczka żółciowego.

Zdarza się, że problemy z trzustką występują rodzinnie lub są spowodowane chorobami genetycznymi. Jeżeli u członków bliskiej rodziny zostały zdiagnozowane choroby trzustki, to powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na to, w jaki sposób się odżywiamy oraz wykonać badania sprawdzające stan tego narządu gruczołowego.

Choroby trzustki, w większości przypadków, są skutkiem stosowania niewłaściwie skomponowanej diety oraz naszego stylu życia. Częściej diagnozowane są u osób z nałogami oraz otyłych lub osób, u których występują także choroby woreczka żółciowego i choroby wątroby. W grupie szczególnego ryzyka znajdują się osoby po 65. roku życia. Problemy z trzustką częściej diagnozowane są u mężczyzn.

Te choroby najczęściej powodują ból trzustki

Ból trzustki różni się intensywnością i odpowiedzią na leki przeciwbólowe. Najczęściej jest objawem następujących chorób:

przewlekłego zapalenia trzustki,

ostrego zapalenia trzustki,

autoimmunologiczne zapalenie trzustki,



raka trzustki,

torbiele trzustki.



Jak leczy się ból trzustki?

Aby skutecznie leczyć ból trzustki, trzeba poznać jego przyczynę, ponieważ leczy się właśnie chorobę podstawową – to od niej zależy stopień dolegliwości bólowych. Lekarz może przepisać różne leki przeciwbólowe. Zaliczamy do nich działające łagodnie niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) oraz wykazujące silne działanie – leki opioidowe. Ból trzustki czasami zwalcza się stosując blokadę lub neurolizę splotu trzewnego.

