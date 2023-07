Wstydliwa pamiątka z wakacji. Sprawdź, jak ustrzec się wszawicy

Na problem wszawicy zwrócił uwagę Główny Inspektor Sanitarny. W czasie wakacji wszy często są przykrą „pamiątką” z kolonii, obozu czy urlopu. Choć problem nie dotyczy tylko dzieci, to jednak one są najbardziej narażone na wszawicę, bo częściej przebywają w dużych skupiskach.

Jak ustrzec się wszawicy na wakacjach?

Eksperci GIS radzą, aby przed wyjazdem dzieci na zorganizowany odpoczynek uczulić je, aby nigdy nie pożyczały swoich gumek, spinek, grzebieni, szczotek oraz nie korzystało z czyichś przyborów. To samo dotyczy wymieniania się ręcznikami, czapkami czy chustkami. Takie zachowania mogą zwiększyć ryzyko wszawicy, ponieważ ta choroba przenosi się przez bezpośredni kontakt. O czym pamiętać, aby nie przywieźć z wyjazdu niechcianej pamiątki?

związuj długie włosy,

używaj wyłącznie osobistych przyborów higienicznych do pielęgnacji skóry i włosów,

codziennie czesz i szczotkuj włosy,

myj skórę głowy i włosów w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w tygodniu,

wyposaż dzieci w środki higieniczne (np. szampony z odżywką ułatwiające rozczesywanie i wyczesywanie włosów),

po powrocie do domu – sprawdź czystości skóry głowy i włosów.

Warto pamiętać, że wszy poruszają się, pełzając. To oznacza, że aby się nimi zarazić, potrzebny jest bliski kontakt z chorym lub jego rzeczami. Jak podaje GIS, wszy dzięki specjalnym odnóżom i pazurkom czepnym silnie przytwierdzają się do włosów. Gnidy są przyczepiane do włosów specjalną wydzieliną, która nie rozpuszcza się w wodzie i jest trudna do usunięcia.

Co zrobić, jeśli znajdziesz wszy?

Kiedy okaże się, że masz do czynienia z pasożytem, szukaj pomocy w aptece. Na rynku są dostępne skuteczne preparaty do walki z wszawicą. Warto pamiętać, że wszawica jest problemem zdrowotnym. Powoduje wystąpienie swędzących grudek zapalnych, które po zdrapaniu mogą ulec wtórnym zakażeniom bakteryjnym. Jak przypominają eksperci GIS, nie należy golić głowy chorego. Mikrouszkodzenia skóry, które powstają przy goleniu mogą stanowić wrota zakażeń bakteryjnych i/lub grzybiczych i tym samym tylko przedłużyć proces leczenia.

