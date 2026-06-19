Quiz: Myślisz, że znasz mykobiotyki? Sprawdź się!
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Profilaktyka i leczenie

Quiz: Myślisz, że znasz mykobiotyki? Sprawdź się!

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Bakterie mikrobiomu jelitowego
Bakterie mikrobiomu jelitowego Źródło: Shutterstock
Niektóre grzyby od lat przyciągają uwagę badaczy ze względu na zawarte w nich związki bioaktywne. Czy znasz ich właściwości i zastosowanie? Ten quiz sprawdzi twoją wiedzę.

Świat grzybów kryje wiele ciekawych substancji, które od lat inspirują naukowców i miłośników naturalnych metod dbania o organizm. Mykobiotyki zyskują popularność, ale wciąż budzą wiele pytań. Rozwiąż quiz i przekonaj się, jak dobrze znasz ich właściwości.

Quiz edukacyjny: Mykobiotyki

Odpowiedz na 1 pytanie z 7 Czym są mykobiotyki?
  • A. Preparatami zawierającymi wyłącznie witaminy i składniki mineralne
  • B. Połączeniem wybranych szczepów bakterii probiotycznych oraz standaryzowanych ekstraktów z grzybów funkcjonalnych
  • C. Produktami opartymi wyłącznie na błonniku pokarmowym
  • D. Preparatami zawierającymi wyłącznie ekstrakty roślinne