Quiz: Myślisz, że znasz mykobiotyki? Sprawdź się!

Niektóre grzyby od lat przyciągają uwagę badaczy ze względu na zawarte w nich związki bioaktywne. Czy znasz ich właściwości i zastosowanie? Ten quiz sprawdzi twoją wiedzę.
Świat grzybów kryje wiele ciekawych substancji, które od lat inspirują naukowców i miłośników naturalnych metod dbania o organizm. Mykobiotyki zyskują popularność, ale wciąż budzą wiele pytań. Rozwiąż quiz i przekonaj się, jak dobrze znasz ich właściwości.
Quiz edukacyjny: MykobiotykiOdpowiedz na 1 pytanie z 7 Czym są mykobiotyki?
- A. Preparatami zawierającymi wyłącznie witaminy i składniki mineralne
- B. Połączeniem wybranych szczepów bakterii probiotycznych oraz standaryzowanych ekstraktów z grzybów funkcjonalnych
- C. Produktami opartymi wyłącznie na błonniku pokarmowym
- D. Preparatami zawierającymi wyłącznie ekstrakty roślinne