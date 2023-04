Najlepsze ćwiczenie na smukłe nogi i jędrne pośladki. Jak prawidłowo robić wykroki?

Jeśli regularnie ćwiczysz, warto włączyć wykroki do treningów. To ćwiczenie pięknie kształtuje nogi i pośladki, wzmacnia je i wysmukla. Jeśli regularne ćwiczenia nie są twoją mocną stroną – mamy dla ciebie dobrą wiadomość. Wykroki bardzo łatwo można włączyć do spacerów czy wykonać je pomiędzy domowymi obowiązkami.

Jak prawidłowo robić wykroki?

Ćwiczenia na pośladki czy ćwiczenia na nogi nie zawsze są przyjemne. Wykroki mogą sprawiać nieco trudności, szczególnie na początku, ponieważ – nie oszukujmy się – wymagają wysiłku. Ale gwarantujemy: warto! Różnicę zauważysz już po 2-3 tygodniach regularnych ćwiczeń.

Same wykroki to nic innego jak charakterystyczne wykonanie kroku w przód przy obu ugiętych nogach (patrz na zdjęcie). Ważne jest ustawienie nóg. Pilnuj, aby stopy stały równo, a kolano przedniej nogi nie „wyprzedzało” stopy. Kolano powinno być dokładnie nad stawem skokowym. Ważna jest też sylwetka: tułów powinien być wyprostowany, łopatki ściągnięte. Im niżej dasz radę zejść, tym lepiej.

Ile wykroków robić podczas treningu?

Ilość wykroków zależy od ciebie, twojej kondycji i możliwości. Jeśli dopiero zaczynasz, zacznij od 8 wykroków na każdą nogę. Idealnie, jeśli zrobisz 2-3 serie. Ale jeśli czujesz, że to za dużo, zacznij choćby od kilku i stopniowo zwiększaj ich ilość.

RADA: wykroki możesz robić podczas codziennych spacerów (np. z wózkiem albo z psem). Podczas marszu zrób co jakiś czas po 5-10 wykroków. Wykroki można także robić w domu. Wykonanie tego ćwiczenia na nogi i pośladki będzie dobrą przerwą pomiędzy domowymi obowiązkami. Jeśli chcesz sobie utrudnić zadanie, ćwicz z obciążeniem – weź w dłonie hantle (jeśli ich nie masz, mogą to być butelki wypełnione wodą).

Co dają wykroki?

Wykroki to nie tylko szczupłe i mocne nogi oraz jędrne i uniesione pośladki. To ćwiczenie znakomicie poprawia krążenie krwi w nogach (a tym samym pomaga zapobiegać żylakom). Regularnie wykonywane wykroki poprawią też kondycję skóry na nogach i pomogą zniwelować cellulit. Co ważne: to także ćwiczenie znakomicie poprawiające równowagę i stabilizację całego ciała.

