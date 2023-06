Prezes Centrum Medycznego WUM z nagrodą SheO: Profilaktyka jest mi bliska

Justyna Mieszalska, prezes Centrum Medycznego WUM, otrzymała nagrodę ShEO 2023 w kategorii Lider w Ochronie Zdrowia. Podkreślała znaczenie profilaktyki w działaniach prowadzonych przez lekarzy CM WUM, skierowanej zarówno dla dzieci, jak dorosłych, w tym również profilaktyki stomatologicznej. Mówiła też o współpracy z fundacjami. – Współpracujemy m.in. z Fundacją Ronalda McDonalda, która prowadzi szereg działań skierowanych zarówno do dzieci, jak dorosłych, otacza też opieką rodziny dzieci, które przebywają długo w naszym szpitalu pediatrycznym, m.in. dzieci chore onkologiczne. Jest wybudowany dom, w którym rodzice mogą za darmo przebywać, tak długo jak to potrzebne. Dzięki prowadzonemu programowi „STOP Nowotworom” badamy dzieci z małych miejscowości, Fundacja tam dojeżdża, każdy może mieć przeprowadzone badanie i dostać skierowanie na dalsze leczenie, jeśli to konieczne – mówiła prezes Justyna Mieszalska.

Czytaj też:

Debata kobiet podczas ShEO: „5 na 100, czyli niebezpieczne związki” serca i nerek

Podkreślała też rolę kobiet w dbaniu o zdrowie i profilaktykę. – Kobiety często zajmują się zdrowiem rodziny, pracą, dziećmi, pasją, a często zostawiają własne zdrowie na później. Nie mamy czasu dla siebie, wszystko odkładamy na później, przedkładamy zdrowie naszych najbliższych nad własne. Warto nie czekać; sprawdzić, czy z naszym zdrowiem jest wszystko dobrze – apelowała prezes CM WUM.