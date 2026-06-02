Masz ten lek w domu? GIF pilnie wycofuje 2 serie. Stosuje go konkretna grupa pacjentów

Tullex zawiera metotreksat i jest stosowany m.in. u pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi. Decyzja dotyczy całej Polski. Powód jest poważny: nie można jednoznacznie potwierdzić, że wskazane serie preparatu spełniają wymogi sterylności. W przypadku leku podawanego we wstrzyknięciu to informacja, której nie wolno lekceważyć.

GIF wycofuje Tullex. Sprawdź numer serii

Z obrotu wycofano lek:

Tullex, Methotrexatum, 20 mg

roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce

Decyzja obejmuje następujące opakowania:

1 ampułko-strzykawka 0,533 ml, GTIN: 05995327187167,

4 ampułko-strzykawki 0,533 ml, GTIN: 05995327187174,

12 ampułko-strzykawek 0,533 ml, GTIN: 05995327187181.

Wycofanie dotyczy dwóch serii:

seria 253725, termin ważności: 06.2027,

seria 253723, termin ważności: 06.2027.

Podmiotem odpowiedzialnym jest Egis Pharmaceuticals PLC z siedzibą w Budapeszcie na Węgrzech. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 26845.

Jeśli masz opakowanie z jedną z tych serii, nie stosuj leku na własną rękę. Sprawdź numer serii na opakowaniu i skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą, zwłaszcza jeśli preparat był już zaplanowany do podania.

Dlaczego lek znika z aptek?

Sprawa zaczęła się od badań stabilności jednej z serii. Po sześciu miesiącach badań, podczas testu sterylności, zaobserwowano wzrost drobnoustrojów. Wynik poza specyfikacją został później potwierdzony.

Druga seria również została objęta decyzją, ponieważ obie serie powstały z tego samego roztworu pierwotnego. GIF uznał, że nie ma podstaw, by ryzyko ograniczać tylko do jednej serii.

W decyzji wskazano, że nie da się jednoznacznie wykazać zgodności obu serii z wymogami sterylności. To kluczowe, bo mowa o produkcie podawanym w zastrzyku.

GIF: ryzyko dla zdrowia jest oczywiste

Główny Inspektor Farmaceutyczny podkreślił, że w tej sprawie chodzi o ochronę pacjentów. W decyzji wskazano, że ewentualne zanieczyszczenie mikrobiologiczne leku do wstrzykiwań może powodować bezpośrednie negatywne konsekwencje zdrowotne.

To szczególnie ważne, bo Tullex zawiera metotreksat. Lek jest stosowany u pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi, a substancja czynna zmniejsza aktywność układu odpornościowego. U takich osób ewentualne zakażenie może być groźniejsze niż u zdrowego człowieka.

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