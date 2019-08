Ta melodia obniża poziom stresu, reguluje ciśnienie i tętno. Sprawdź, czy działa też na ciebie

Od tysięcy lat stosuje się terapie dźwiękowe, aby pomóc ludziom się zrelaksować oraz poprawić zdrowie i samopoczucie. Badaniaprzeprowadzone na grupie 40 kobiet tylko to potwierdziły. Uczestniczki otrzymały wymagające łamigłówki, które musiały rozwiązać w określonym czasie, co miało wywołać u nich stres. Panie były też były podłączone do czujników, monitorujących m.in. pracę ich serca.

Następnie odtwarzano różne piosenki, aby sprawdzić tętno, ciśnienie krwi, oddychanie i aktywność mózgu. Wyniki pokazały, że piosenka Weightless była o 11 procent bardziej relaksująca niż jakakolwiek inna piosenka, a nawet wywołała senność wśród kobiet w laboratorium.

Dlaczego „Weightless” jest wyjątkową melodią?

Muzyka wyjątkowo intensywnie wpływa na mózg, stymulując nie tylko regiony odpowiedzialne za przetwarzanie dźwięku, ale także te związane z emocjami. Według Lyza Coopera, założyciela British Academy of Sound Therapy, piosenka została stworzona przy użyciu różnych teorii naukowych i wykorzystuje zasady muzyczne, o których wiadomo, że mają indywidualnie uspokajające efekty. Dlatego elementy te zostały połączone przez Marconi Union (ich autorstwa jest „Weightless”), aby stworzyć idealną, relaksującą piosenkę.

Piosenka składa się z podtrzymującego rytmu, który zaczyna się przy 60 uderzeniach na minutę i stopniowo zwalnia do około 50. W ten sposób podczas słuchania utworu twoje bicie serca automatycznie dopasowuje się do tego rytmu.

A dlaczego utwór ma osiem minut? Ponieważ muzyka rozrywka trwa około pięciu minut. Przerwy między nutami zostały wybrane, aby stworzyć poczucie euforii i komfortu. Ponadto w piosence nie ma powtarzalnych melodii, które pozwalają mózgowi całkowicie się wyłączyć, ponieważ nie próbuje się już przewidzieć, co będzie dalej.

Losowe dzwonki w utworze pomagają wywołać głębsze poczucie relaksu, a ostatnim elementem utworu są niskie, buczące dźwięki i pomruki, takie jak buddyjskie śpiewy.

Uwaga! Piosenka Weightless może wywoływać senność i dlatego nie należy jej słuchać podczas jazdy samochodem.

Posłuchaj utworu:

