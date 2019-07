Masz takie ciśnienie? Musisz na siebie uważać

Regularne pomiary ciśnienia krwi są istotnym elementem profilaktyki zdrowia. To proste, szybkie i bezbolesne badanie, które każdy z nas może (i powinien) wykonywać w domu. Nadciśnienie tętnicze często rozwija się powoli, a my łatwo przyzwyczajamy się do objawów i dolegliwości, towarzyszących nadciśnieniu. Dla wielu osób dopiero zawał jest momentem, w którym dowiadują się o tym, z jak wysokim ciśnieniem krwi na co dzień się zmagają.

Ciśnienie skurczowe i rozkurczowe

Ciśnienie skurczowe pokazuje, jak wysokie ciśnienie krwi gdy napełnia tętnice (w czasie uderzeń), a ciśnienie rozkurczowe pokazuje ciśnienie, podczas gdy serce spoczywa pomiędzy uderzeniami. Zaleca się, aby wartości ciśnienia krwi utrzymywały się na poziomie 20/80 milimetrów rtęci (mm Hg).

Gdy odczyty wahają się od 120–129 mm Hg skurczowego i mniej niż 80 mm Hg rozkurczowego, osoba ma podwyższone ciśnienie krwi. Nadciśnienie występuje, gdy ciśnienie tętnicze jest stale wyższe niż 130 mm Hg skurczowe lub ponad 80 mm Hg rozkurczowe.

Czy któraś wartość jest ważniejsza?

Kiedy lekarze oceniają ryzyko wysokiego ciśnienia krwi, zazwyczaj zwracają większą uwagę na skurczowe ciśnienie krwi, które uważają za główny czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u starszych osób dorosłych. Wiąże się z ryzykiem zawału serca lub udarem mózgu.

A co z ciśnieniem rozkurczowym? Naukowcy z Kaiser Permanente, firmy medycznej z Oakland w Kalifornii, przeprowadzili badanie na ten temat, które pojawiło się w „New England Journal of Medicine”.

Badania obejmowały ponad 36 milionów odczytów ciśnienia krwi od 1,3 miliona osób. Odkrycia potwierdziły, że ciśnienie skurczowe ma większy wpływ, ale wykazały również, że zarówno ciśnienie skurczowe, jak i rozkurczowe może przewidzieć ryzyko zawału serca lub udaru.

Naukowcy przeanalizowali wpływ nadciśnienia skurczowego i rozkurczowego na różne niekorzystne wyniki, takie jak zawał mięśnia sercowego, udar niedokrwienny lub udar krwotoczny, w ciągu 8 lat i stwierdzili, że oba składniki niezależnie przewidywały atak serca i udar.

