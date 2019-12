Jak dobrze zaplanować świąteczne porządki?

Możesz wyjechać za granicę na urodziny lub rocznicę, ale Boże Narodzenie jest jednym z niewielu świąt, które wszyscy spędzamy w domu z naszymi bliskimi. To czas na domowe posiłki, gry rodzinne, ciepło i komfort. I choć jest tak wiele rzeczy do zrobienia w związku z samą wigilią – takich jak zakupy, pieczenie, gotowanie i dekorowanie, aby spędzić wspaniałe święta, musisz najpierw posprzątać i przygotować dom. Oto niezbędne świąteczne sprzątanie i porządkowanie rzeczy, które przyczynią się do ułatwienia przygotowań, umożliwiając wspaniałe chwile z bliskimi.

Do tegorocznych świąt Bożego Narodzenia zostały tylko dwa tygodnie, a przed nami jeszcze masa obowiązków. Jak dobrze zaplanować porządki, by odpowiednio się przygotować i nie zostawiać wszystkie na ostatnią chwilę? – Najlepiej zrobić plan i rozpisać sobie wszystko na kartce – podpowiedziała Kinga Petrus, autorka bloga o prowadzeniu domu. Czym najlepiej zająć się w pierwszej kolejności?

Nie daj się zwariować!

Pamiętaj, że święta i tak się odbędą, nawet jeśli nie zdążyłeś posprzątać lub najzwyczajniej w świecie nie masz na to czasu i ochoty. Zadbaj przed wszystkim o miłą, rodzinną atmosferę, bo właśnie to jest najważniejsze w czasie świąt.

