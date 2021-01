4 sposoby, dzięki którym przyjemnie zamienisz postanowienie w nawyk

B.J. Fogg to amerykański naukowiec, pracownik Uniwersytetu Harvarda, autor książki „Tiny Habits: Tha Small Changes That Change Everything”. Sam przyznaje, że nierzadko nie mógł wytrwać w swoich postanowieniach, jednak spróbował to zmienić. Oto jego sposoby na to, jak skutecznie wdrożyć w swoim życiu nowe – lepsze, zdrowsze – nawyki.

1. Powiąż nowy nawyk z czymś, co już robisz

O co konkretnie chodzi? Jeśli nie lubisz pić wody po wstaniu z łóżka, spróbuj tę czynność przemycić do swojego dnia niemal niezauważalnie. Fogg tak właśnie zrobił: każdego dnia rano przygotowuje sobie kawę w ekspresie i karmi koty. Postanowił więc, że między jedną a drugą czynnością naleje sobie do szklanki wody. Zanim koty zostały nakarmione, a kawa zaparzona, okazało się, że „bezboleśnie” wypił nawet nie jedną, a dwie porcje nielubianego, ale zdrowego napoju. A jaką czuł satysfakcję! Ona też w dużym stopniu motywuje do dalszego działania.

2. Lokalizacja i częstotliwość

Warto połączyć nowy nawyk z jego lokalizacją i częstotliwością. Wodę pije się w kuchni, dlatego Fogg połączył ją z robieniem kawy. Jeśli postanowisz: „Rano idę do garażu, więc przy okazji wypiję wodę”, będziesz w biegu, może to tak nie zadziałać. Jeśli też chcesz robić codziennie pompki i to kilka razy, połącz je... z robieniem siku. Np. zrób dwie pompki przed i po wyjściu z toalety.

3. Rób to, co lubisz i co jest w twoim przypadku skuteczne

Inaczej nie ma szans na powodzenie. Owszem, zaleca się medytację jako sposób na stres, ale wiele osób w jej trakcie nie może się skupić i myśli tylko o tym, kiedy będzie koniec. Może lepiej coś w tym czasie poczytać albo obejrzeć? Podobnie z ćwiczeniami: pamiętaj, że nic nie musisz. Zamiast treningu HIIT idź na długi spacer: na pewno w tym samym czasie nie spalisz takiej samej ilości kalorii, ale zrobisz COŚ dla swojego zdrowia, ruszysz się, a to już dużo. I co najważniejsze: wytrwasz w tym spacerowaniu dłużej niż w treningach.

4. Pamiętaj, że najważniejsze są twoje emocje

W wytrwaniu w postanowieniach wcale nie chodzi o silną wolę i motywację (nie tylko), ale o emocje: o to, jak się czujesz, próbując w danej decyzji wytrwać. Jeśli poświęcasz na to, w swoim odczuciu, zbyt dużo czasu i nie sprawia ci to przyjemności, nic z tego nie będzie. Najważniejsze, by czuć się na drodze do swojego celu po prostu dobrze.

Czytaj też:

Chcesz dłużej wytrwać w swoich postanowieniach? Inaczej je zaplanuj