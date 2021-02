Z twoich postanowień noworocznych nic nie wyszło? Wypróbuj tych 5 sposobów, by do nich powrócić

Jak mawiał filozof John Cage: zacznij gdziekolwiek. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że w każdym momencie warto spróbować od nowa. Owszem, dla wielu osób nowy rok symbolizuje kolejną szansę na zmianę, ale przecież na wprowadzenie tych zmian w ciągu każdych 12 miesięcy mamy aż 365 dni. Nie warto się więc poddawać. Tym bardziej, że – jak wskazują dane serwisu Strava – większość osób rezygnuje z noworocznych postanowień już pod koniec stycznia. Nie jesteś więc sam/a w tym, że początkowo ci się nie udało! Co więc zrobić, by spełnić postanowienia noworoczne... nie na samym początku roku?

5 sposobów na to, by powrócić do noworocznych postanowień

Zmień perspektywę

Możesz zacząć postrzegać swoją porażkę jako coś pozytywnego – motywację do tego, by się uczyć, doskonalić, próbować ponownie. Okazję do zastanowienia się, gdzie popełniłeś błąd i określenia swoich ograniczeń oraz możliwości. Poza tym nic nie buduje odporności psychicznej bardziej niż brak sukcesu i ponowne próby. Czasem też porażka w danej dziedzinie może nas przekonać do tego, że wcale nie chcemy kontynuować z nią przygody.

Skup się na drodze do celu

A nie na samym efekcie. Bo to właśnie „po drodze” dowiadujemy się najwięcej o samych sobie. Kiedy więc myślisz o samym procesie, a nie jego efekcie, uczysz się, rozwijasz, zmieniasz na lepsze. Nie musisz osiągnąć samego celu, gdyż tyle dobrego dzieje się w międzyczasie.

Uwzględnij swoje słabe i mocne strony

Po drodze do celu można się przekonać o swoich niedoskonałościach, ale i – o czym nie zapominajmy – także o mocnych stronach. Warto je wykorzystać przy wyznaczaniu kolejnych planów do zrealizowania. Przemyśl też dokładnie, czy – biorąc pod uwagę te swoje dotychczasowe sukcesy i porażki – cel wyznaczony na początku roku rzeczywiście jest możliwy do osiągnięcia lub wart podążania za nim.

Doceń to, co udało ci się osiągnąć do tej pory

Nawet jeśli tego nie dostrzegasz, prawdopodobnie udało ci się jednak zrobić kilka kroków do przodu. A to przecież małe kroki prowadzą w życiu do sukcesu i uzyskania trwałej zmiany.

Przygotuj się na sukces

Jeśli zdecydujesz się spróbować ponownie, możesz obrać – nauczony doświadczeniem – inną drogę do celu niż wcześniej. Zastanów się, co można zmienić, ulepszyć. W swoich planach nie spiesz się i pamiętaj, że na drodze do celu mogą wystąpić wyboje. To, paradoksalnie, pomoże się lepiej na ten cel przygotować.

Czytaj też:

Wytrwanie w postanowieniach noworocznych nie jest łatwe. Oto, co radzą naukowcy