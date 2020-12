W czasie pandemii podejmij zdrowe postanowienia noworoczne. Oto, jak to zrobić

W czasie pandemii bliscy wielu osób zachorowali lub odeszli, straciliśmy możliwość dbania o swoje zdrowie na siłowni, zaczęliśmy więcej siedzieć w domu i jeść więcej niż wcześniej. Rok 2020 to również czas docenienia podtrzymywania więzi między bliskimi, z którymi nierzadko nie było jak się spotkać inaczej niż przez ekran komputera. Nauczeni tym doświadczeniem, podejmijmy na rok 2021 postanowienia noworoczne związane ze zdrowiem fizycznym i psychicznym.

„W nowym roku zrzucę kilka kilogramów”

Aby się pocieszyć, w roku 2020 siadaliśmy przed serialami i jedliśmy. W nowym roku warto ten nawyk zmienić, jednak wszystko powoli. Nie wyrzucaj sobie tego, co było, bo nic dziwnego, że każdy szukał sposobu odreagowania. Spokojnie możesz za to postanowić, że zamiast jeść ze stresu, postawisz na relaks przy książce, rozmowę ze znajomym czy aktywność fizyczną. Może to być nawet jeden trening w tygodniu. Ważne, by w tym postanowieniu wytrwać.

„Zerwę z niezdrowym nawykiem”

Popijanie alkoholu, popalanie papierosów, podjadanie czy obgryzanie paznokci – wszystkie te sposoby mogły ci pomagać radzić sobie ze stresem w czasie pandemii. Spróbuj jednak zastąpić je innymi. Zamiast obgryzać paznokcie, weź kilka głębszych oddechów lub pij wodę bądź herbatę przez cały dzień, by mieć w ręku fizyczny przedmiot zamiast papierosa. Zamiast sięgnąć po drinka, idź na 15-minutowy spacer. Warto też znaleźć kogoś, kto na bieżąco będzie śledził nasze postępy, motywował. Może to być przyjaciel lub psychoterapeuta.

„Będę w stałym kontakcie z rodziną”

Co nie jest najłatwiejsze w czasie pandemicznych ograniczeń. Warto jednak spróbować i grać razem w planszówki online, czytać jedną książkę w tym samym czasie i dzielić się potem wrażeniami z lektury lub... zacząć do siebie wysyłać listy, częściej rozmawiać przez telefon.

„Priorytetem będzie moje zdrowie psychiczne”

I tak powinno być. Często jednak łatwiej powiedzieć niż zrobić, ale czas pandemii to idealny moment, by spróbować kontaktu z psychoterapeutą, jeśli czujesz, że może ci on/a pomóc. Przecież teraz nie musisz nigdzie jechać, spotykać się na żywo, wystarczy połączyć się telefonicznie bądź przez internet. To znacznie minimalizuje stres przed pierwszym kontaktem ze specjalistą.

„Będę podróżować więcej”

Oczywiście w dobie pandemii jest to znacznie utrudnione, jednak cały czas możesz udawać się samochodem na lokalne wycieczki, zwiedzać najbliższe okolice, czytać o miejscach, w które zawsze chciałeś czy chciałaś pojechać, poznawać ich historię i przygotowywać się na spotkania już po zniknięciu obostrzeń.

„Znajdę nowe hobby”

Zerwanie z rutyną jest jak najbardziej wskazane, zwłaszcza że życie w dobie pandemii przypomina Dzień Świstaka - codziennie dzieje się to samo. A przecież bez względu na to, ile masz lat, możesz zapisać się na kurs angielskiego, szydełkowania czy grania na gitarze.

