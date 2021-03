Weterynarze są szczególnie narażeni na choroby psychiczne, nie utrudniaj im pracy jeszcze bardziej. Ruszyła akcja #notonemorevet

Jak wynika z policyjnych statystyk, między rokiem 2013 a 2020 liczba dokonywanych w Polsce samobójstw wzrosła aż o 40 procent. Jeśli chodzi o grupy zawodowe, szczególnie często na swoje życia targają się lekarze weterynarii, którzy zainicjowali akcję #notonemorevet, czyli, w wolnym tłumaczeniu, „tylko nie kolejny weterynarz”.

Na czym polega akcja wspierająca weterynarzy?

Jak piszą jej organizatorzy:

Mamy jeden z najwyższych wskaźników samobójstw wśród przedstawicieli wszystkich profesji. Więc jeśli widzisz, że w social mediach twój kolega lub koleżanka po weterynarii zmienił swoje zdjęcie profilowe na takie z czarną wstążką lub naszą nakładką, wiedz, że to pewnie dlatego, że ktoś z jego znajomych po fachu znów popełnił samobójstwo. Postaraj się więc być miły nie tylko dla lekarza, ale i technika, i recepcjonistki. Niektórzy z nas dosłownie przypłacają życiem chęć pomocy twojemu zwierzakowi.

O akcji napisała również autorka facebookowego profilu 24 łapy, która co prawda nie jest lekarzem weterynarii, jednak przez lata, opiekując się królikami i psami, wielokrotnie z weterynarzami współpracowała. W swoim poście zwraca uwagę na to, że ludzie często nie zdają sobie sprawy, jak hejt, który wylewają na lekarzy swoich zwierząt, wpływa na samych medyków. Zwłaszcza gdy te pretensje są całkowicie nieuzasadnione, jak wtedy, gdy ktoś żali się, że weterynarz „zamordował” zwierzaka przyniesionego do lecznicy w stanie agonalnym lub pouczył właściciela, że jego pies jest zaniedbany. 24 łapy publikuje mnóstwo takich komentarzy, które dla zdrowia psychicznego lekarzy nie są obojętne, tak, jak nie byłyby obojętne dla (najpewniej) każdego z nas.

facebookCzytaj też:

Naukowcy: To, że ktoś chce popełnić samobójstwo, może być powiązane ze sposobem postrzegania przez niego czasu