Czy mam depresję? Odpowiedź na tych 8 pytań

Depresja dotyczy osób w różnym wieku. Dotyka dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Skala zachorowań jest alarmująca, bo depresja znajduje się w pierwszej piątce poważnych problemów zdrowotnych o globalnym zasięgu. Jej wykrycie nie jest trudne, jednak osoby chore i ich rodziny często starają się rozwiązać kłopoty zdrowotne samodzielnie. Nie jest to dobrą drogą ku wyjściu z depresji, bo jej wyleczenie wymaga wsparcia specjalisty.

Depresja – choroba, która powoduje zaburzenia nastroju

Depresja ma wiele twarzy. Może cechować się różnym nasileniem objawów i wiązać się z różnym zagrożeniem. Coraz więcej osób cierpi na depresję. Czasami jest to samotne cierpienie ze względu na poczucie wstydu. Depresja nadal bywa postrzegana na równi z lenistwem lub wygodnictwem. „Weź się za siebie!” – te słowa często słyszą osoby, u których rozwija się depresja. Nie jest to tak łatwe, jak może się wydawać osobom zdrowym. Depresja „wysysa” energię życiową, uniemożliwia normalne funkcjonowanie i jest chorobą, a nie stanem, nad którym możemy panować. Depresja bywa nazywana „chorobą duszy” i jest w tym stwierdzeniu sporo prawdy. Kiedy choruje dusza, choruje także ciało. Forma psychiczna przekłada się na nasze zdrowie fizyczne i odwrotnie. Na depresję cierpią często osoby szczególnie wrażliwe, doświadczone przez życie oraz osoby, które mają skłonność do innych zaburzeń o podłożu psychicznym. Z depresją można skutecznie walczyć, jednak trzeba ją leczyć, bo w inaczej może doprowadzić do śmierci.

Test na depresję

Pierwsze objawy depresji można wykryć, odpowiadając na kilka pytań, które zadawane są pacjentom zgłaszającym się do lekarza, obserwując własne zachowanie lub zachowanie naszych bliskich, a także analizując występujące dolegliwości somatyczne. Odpowiedz na poniższe pytania w celu sprawdzenia, czy możesz cierpieć na depresję. Większość twierdzących odpowiedzi może świadczyć o zaburzeniach depresyjnych, jednak wykonanie testu nie zastąpi wizyty u lekarza. Ważne: test nie jest głównym narzędziem diagnostycznym i nie zastąpi porady medycznej!

1. Czy przez większość dni w miesiącu nie masz energii do życia?

Każdy może mieć gorszy dzień, jednak nie powinny one dominować naszego życia. Jeżeli przez większość tygodnia, miesiąca, roku czujemy brak energii, może to świadczyć o rozwoju depresji.

2. Czy często odczuwasz nieuzasadniony smutek?

Emocje są ważne w naszym życiu. Ciągły smutek bez wyraźnego powodu, zniechęcenie i przygnębienie mogą świadczyć o depresji.

3. Czy izolujesz się od rodziny i przyjaciół?

Każdy potrzebuje chwili tylko dla siebie, jednak izolowanie się od bliskich i rezygnacja z wcześniej lubianych form spędzania czasu, są niepokojącymi objawami.

4. Czy zauważasz, że twoje poczucie własnej wartości jest coraz niższe?

Osoby, których poczucie własnej wartości zaczyna diametralnie się zmieniać, mogą cierpieć na depresję.

5. Czy odwlekasz moment wstania z łóżka i szukasz wymówek, aby nie pójść do pracy?

Osoby, u których rozwija się depresja, mają problemy z mobilizacją sił i znalezieniem energii do normalnego funkcjonowania.

6. Czy przestałeś sobie radzić z otaczającą cię rzeczywistością?

Depresja utrudnia zmaganie się z codzienną rzeczywistością, powodując problemy z radzeniem sobie w różnych sytuacjach w domu, szkole, pracy.

7. Czy czujesz przewlekłe zmęczenie?

Przewlekłe zmęczenie, brak sił i energii życiowej to objawy depresji, jednak mogą one świadczyć także o innych schorzeniach.

8. Chcesz zniknąć, ukryć się przed światem, myślisz o śmierci?

Osoby chore na depresję, izolują się od otoczenia i chcą stać się niewidzialne. Ważne: jeżeli miewasz myśli samobójcze, jak najszybciej skontaktuj się z Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym, które prowadzi Fundacja ITAKA. Możesz uzyskać pomoc 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę pod bezpłatnym numerem telefonu: 800 70 22 22 lub pisząc na adres: porady@liniawsparcia.pl. Wsparcie uzyskasz także w innych instytucjach, których dane dostępne są w Internecie. Możesz zgłosić się także do lokalnych Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Psychologicznych. Pamiętaj – nie jesteś sam, musisz tylko pozwolić sobie pomóc!

