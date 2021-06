Strach przed wysokością paraliżuje wiele osób. Jak pokonać lęk wysokości?

Każdy z nas czasami odczuwa lęk podczas przebywania na dużej wysokości, jednak jest to doznanie przejściowe, które jesteśmy w stanie przezwyciężyć. W przypadku lęku wysokości mamy do czynienia z obezwładniającym uczuciem strachu, któremu towarzyszą różne objawy somatyczne.

Co to jest lęk wysokości?

Lęk wysokości jest jednym z rodzajów fobii. To tzw. fobia specyficzna, która wiąże się z odczuwaniem lęku przed przebywaniem na dużej wysokości oraz spadnięciem. W przypadku każdego człowieka lęk jest jednym z mechanizmów obronnych, które pojawiają się w sytuacji zagrożenia.

Odczuwanie strachu i lekkiego dyskomfortu podczas np. jazdy kolejką górską, przejażdżki diabelskim młynem, spaceru po zawieszonym nad przepaścią moście i obserwacji otoczenia z tarasu widokowego wysokiego budynku, jest całkowicie naturalnym doznaniem, jednak niektóre osoby odczuwają paniczny lęk na samą myśl o takich atrakcjach. Co więcej, mogą mieć także problemy z przebywaniem w zamkniętych pomieszczeniach na wysokich piętrach budynków, wyjściem na balkon lub taras, a także wejściem po schodach.

To właśnie lęk wysokości, który oprócz uczucia panicznego strachu wywołuje także typowe dla zaburzeń lękowych objawy somatyczne. Lęk wysokości to jeden z adaptacyjnych mechanizmów obronnych, jednak na skutek działania nieznanych czynników jest on znacznie silniejszy niż u większości przedstawicieli ludzkiej populacji. Akrofobia może ujawnić się już we wczesnym dzieciństwie, jednak nie musi towarzyszyć nam przez całe życie. Zaburzenia lękowe związane z przebywaniem na dużej wysokości w przypadku kilkulatków są związane z działaniem naturalnych mechanizmów adaptacyjnych.

Okazuje się jednak, że akrofobia częściej dotyczy osób, które w okresie dzieciństwa doznały traumy związanej z upadkiem np. z huśtawki, karuzeli, drzewa. Niezależnie od podłoża rozwoju fobii, trzeba z nią odpowiednio walczyć. W większości przypadków możemy poradzić sobie samodzielnie, przekraczając granice, jakie wyznacza nam uczucie lęku. W przypadku szczególnie silnej akrofobii konieczna może być psychoterapia.

Jakie są objawy lęku wysokości?

Objawy lęku wysokości są dość specyficzne. Niewiele różnią się one od objawów pojawiających się w przypadku innych rodzajów fobii. Osoba cierpiąca na lęk wysokości odczuwa strach tylko w sytuacjach realnego zagrożenia. Lęk nie pojawia się m.in. gdy gra w gry komputerowe lub ogląda film, jednak atak paniki może wywołać już sama myśl o np. wejściu na wysoką drabinę, balkon, ściankę wspinaczkową itp. Objawy lęku wysokości mogą obejmować obezwładniający i uniemożliwiający wykonanie jakiegokolwiek ruchu strach lub powodować nadpobudliwość ruchową, która w niektórych przypadkach jest realnym zagrożeniem dla osoby cierpiącej na akrofobię oraz jej otoczenia. Do dość specyficznych objawów lęku wysokości, zaliczamy m.in.:

uczucie duszności,

drżenie ciała,

wrażenie zbliżającego się omdlenia,

kołatanie serca,

przyśpieszony oddech,

nadmierną potliwość,

zawroty głowy.

To typowe objawy somatyczne, które towarzyszą różnym fobiom. Czasami obezwładniające uczucie lęku może doprowadzić do braku możliwości wykonania jakiegokolwiek ruchu i powoduje chwilowy „paraliż” mięśni. U niektórych osób lęk wysokości może wywołać nadpobudliwość. Wówczas pojawia się dodatkowe zagrożenie, bo atak paniki może spowodować chęć nagłej ucieczki np. z wagonika kolejki wysokogórskiej.

Jak pokonać lęk wysokości?

Podsumowując, lęk wysokości to jeden z rodzajów fobii. Ma on związek z przebywaniem na dużej wysokości oraz strachem przed upadkiem. Akrofobię można przezwyciężyć, stosując m.in. metodę „małych kroków”, która uwzględnia stopniowe i kontrolowane pokonywanie strachu. W przypadku szczególnie nasilonych objawów lęku wysokości niezbędna okazuje się specjalistyczna terapia, dzięki której osoba doświadczająca ataków paniki i związanych z nimi objawów somatycznych może zacząć funkcjonować w normalny sposób.

