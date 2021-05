Na czym polega psychoterapia poznawczo-behawioralna (CBT) i komu jest zalecana?

Żyjemy szybko, intensywnie, obawiamy się o przyszłość własną i naszych rodzin oraz niesiemy na barkach bagaż różnych doświadczeń, z którymi nie zawsze potrafimy sobie poradzić. Troski dnia codziennego, problemy i obawy, a także traumy sprzyjają rozwojowi zaburzeń psychicznych oraz zaburzeń o podłożu nerwowym i emocjonalnym, z którymi nie jesteśmy w stanie samodzielnie sobie poradzić. Wówczas przychodzi czas na terapię, która pomaga zmierzyć się z różnymi „demonami”.

Zaburzenia psychiczne, zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne – jak sobie radzić?

Zaburzenia psychiczne, lękowe oraz depresyjne diagnozowane są coraz częściej. Nie jest to powód do wstydu i ukrywania swoich problemów przed światem. Brak pomocy ze strony terapeuty oraz odpowiedniego leczenia może doprowadzić do bardzo poważnych problemów, dlatego nie warto zwlekać z wizytą u lekarza, wierząc, że uciążliwe objawy same miną. Żyjemy w sposób, który sprzyja rozwojowi zaburzeń o różnym podłożu. Dotykają one nie tylko osoby wrażliwe i szczególnie doświadczone przez los, ale także osoby z pozoru silne psychicznie.

Podstawą w przypadku pojawienia się objawów zaburzeń psychicznych różnego rodzaju jest diagnostyka, która uwzględnia przede wszystkim wykonanie podstawowych badań oraz konsultację psychiatryczną lub psychologiczną. Jeżeli czujemy, że przestajemy sobie radzić z otaczającą nas rzeczywistością, nie powinniśmy mierzyć się sami z naszym problemem. Bardzo ważne jest wsparcie rodziny i przyjaciół, a jeżeli nie możemy na nie liczyć, warto poszukać wsparcia wśród osób z podobnymi problemami np. skorzystać z lokalnych lub internetowych grup wsparcia.

Co to jest terapia poznawczo-behawioralna?

Terapia poznawczo-behawioralna (terapia CBT) to jeden z rodzajów psychoterapii. Zakłada ona, że przez odpowiednią zmianę myślenia możemy wpłynąć na nastrój oraz zachowania, które uważane są za niewłaściwe. Terapia CBT znajduje zastosowanie przede wszystkim w przypadku leczenia zaburzeń depresyjnych, zaburzeń lękowych oraz uzależnień, jednak sprawdza się także w przypadku m.in. zaburzeń odżywiania, choroby dwubiegunowej oraz innych zaburzeń psychicznych.

To jeden z rodzajów psychoterapii, który skupia się przede wszystkim na teraźniejszości. Co to oznacza? Terapeuta wraz z pacjentem koncentrują się na bieżących problemach, nie doszukując się ich przyczyny w przeszłości. Terapia ta jest ukierunkowaną na konkretne cele formą psychoterapii krótkoterminowej, w której pacjent uczestniczy przez kilkanaście tygodni. Z tego względu terapia poznawczo-behawioralna jest formą doraźnej pomocy osobie, u której wystąpiły różne zaburzenia i nie wyklucza ona stosowania zarówno leczenia farmakologicznego, jak i psychoterapii innego rodzaju.

Terapia poznawczo-behawioralna w praktyce

Zgodnie z założeniami tego rodzaju terapii, zmiana błędnego sposobu myślenia, który powoduje cierpienie oraz działa w destrukcyjny sposób na nasz stan psychiczny ma pozytywny wpływ na życie pacjenta. W praktyce oznacza to odpowiednią pracę z terapeutą, który pomaga zmienić tok naszego myślenia oraz uczy nas odpowiedniego sposobu postępowania, który nie zadaje cierpienia i nie przyczynia się do pogłębienia istniejących zaburzeń.

Terapia CBT jest ukierunkowana na eliminację szkodliwych myśli, emocji i zachowań, które pojawiają się w określonych sytuacjach i zastąpienie ich innymi, pozytywnymi i pozwalającymi na prawidłowe funkcjonowanie w codziennym życiu. Wskazaniem do pracy z psychoterapeutą oraz terapii poznawczo-behawioralnej mogą być m.in. depresja, nerwica lękowa, fobia społeczna, zaburzenia osobowości, zaburzenia o podłożu emocjonalnym.

