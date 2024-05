Te cechy ma 20 procent populacji. Rozwiąż szybki test i sprawdź, czy jesteś WWO

Pojęcie wysokiej wrażliwości wprowadziła do literatury Elaine N. Aron. Termin ten kryje w sobie mnóstwo rozmaitych znaczeń i nie odnosi się do jednej właściwości osobowości. Opisuje raczej zbiór cech, które w mniejszym lub większym stopniu wpływają na praktycznie każdą sferę życia danej jednostki, często utrudniając jej codzienne funkcjonowanie i nawiązywanie relacji z innymi ludźmi.

Co oznacza bycie WWO?

Osoby wysoko wrażliwe głębiej odbierają bodźce docierające do nich z zewnątrz (dźwięki, obrazy, zapachy etc.). Silniej też przeżywają różnego rodzaju emocje. Są bardziej wyczulone na zmiany zachodzące w najbliższym otoczeniu. Mocno reagują nawet na subtelne modyfikacje, których inni nawet nie zauważają. Wszystko to sprawia, że często czują się przytłoczone nadmiarem docierających do nich informacji. Potrzebują czasu, by przystosować się do nowych sytuacji. Często mają trudności ze znalezieniem pracy. Są postrzegane jako introwertyczne i wycofane.

WWO wkładają wiele wysiłku w budowanie relacji z innymi ludźmi. Łatwo się angażują. Jednak potrzebują też w związku sporej przestrzeni dla siebie. Nie lubią, gdy coś lub ktoś ich ogranicza. Unikają konfliktów. Wszelkie nieporozumienia starają się rozwiązać za pomocą rozmowy. Łatwo wyczuwają emocje partnera lub partnerki. Potrafią wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom.

