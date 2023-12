Introwertyk to samotnik z wyboru. Cechy osobowości, typy psychologiczne, relacje i życie zawodowe introwertyka

Typy osobowości decydują o naszym zachowaniu w sytuacjach społecznych, wpływając na nasze relacje z innymi ludźmi. Introwertycy to osoby, które czerpią energię z własnego życia wewnętrznego, a nie z bodźców zewnętrznych. W relacjach z innymi ludźmi introwertycy tracą energię, co sprawia, że np. po spotkaniu towarzyskim lub całym dniu pracy wśród ludzi, czyją się wyczerpani i muszą w samotności naładować akumulatory. Introwertycy do pełni szczęścia i poczucia spełnienia nie potrzebują ciągłego towarzystwa – dotyczy to zarówno relacji rodzinnych, zawodowych, jak i towarzyskich. Całkowitym przeciwieństwem introwertyków są ekstrawertycy, którzy do szczęścia potrzebują interakcji społecznych i źle czują się w odosobnieniu. Ekstrawertyk jest towarzyski, otwarty na nowe relacje i doświadczenia, energiczny, optymistycznie nastawiony do życia oraz skłonny do podejmowania ryzyka.

Introwertyk i ekstrawertyk – podstawowe typy osobowości według Junga

Wyróżnia się kilkanaście uogólnionych typów postaw ludzkich, które związane są z osobowością. Introwertyzm i ekstrawertyzm to najczęściej opisywane typy osobowości. Osoba, która posiada zarówno cechy introwertyczne, jak i cechy ekstrawertyczne to ambiwertyk.

Czy jesteś introwertykiem?

Bycie introwertykiem oznacza czerpanie radości ze spędzania czasu w samotności. Introwertycy mają bogate życie wewnętrzne i najlepiej czują się w swoim wewnętrznym świecie, z dala od zgiełku i hałasu. Introwertyzm nie jest jedynie cechą charakteru. To sposób życia, który sprawia, że osoby z introwertycznym typem osobowości w określony sposób kierują swoim życiem, np. wybierając zawód, który nie jest związany z pracą w grupie i może być wykonywany w domowym zaciszu.

Typy introwertyków

Wyróżnia się cztery typy introwertyków:

Introwertyk myślący spędza dużo czasu na głębokiej introspekcji, analizując swoje uczucia i myśli. Introwertyk myślący jest analityczny, logiczny i obiektywny i często odpoczywa, angażując się w zadania, które wymagają wysiłku intelektualnego.

Introwertyk społeczny , choć jest powściągliwy w interakcjach społecznych, potrafi nawiązać bliskie relacje z innymi ludźmi. W mniejszym gronie introwertyk okazuje uczucia i jest w stanie nawiązać głębokie, trwałe relacje, z osobami, które dobrze poznał. Ten typ introwertyka często jest doskonałym słuchaczem, który potrafi skupić się na rozmówcy i zrozumieć jego potrzeby.

Introwertyk powściągliwy to osoba wycofana, obserwująca swoje otoczenie i rzadko okazująca emocje w towarzystwie innych ludzi. Introwertyk powściągliwy potrzebuje bardzo dużo czasu, aby nawiązać głębszą relację. W kontaktach społecznych otwiera się, dopiero gdy dobrze pozna osoby ze swojego otoczenia.

introwertyk zaniepokojony – ten typ introwertyka źle czuje się w towarzystwie obcych osób, co sprawia, że bywa odbierany jako osoba nieuprzejma i zdystansowana. Typowe dla introwertyka zaniepokojonego jest odczuwanie dyskomfortu w sytuacjach społecznych, które wymagają opuszczenia strefy komfortu oraz środowiska bliskich przyjaciół, w których towarzystwie czuje się swobodnie.

Charakterystyczne cechy introwertyka

Poniżej znajduje się kilka typowych cech osobowości introwertycznej – to m.in.:

skupienie na własnych myślach,

potrzeba przebywania w samotności,

nadwrażliwość na bodźce zewnętrzne,

specyficzne podejście do nawiązywania relacji z innymi ludźmi,

powściągliwość w wyrażaniu uczuć,

głębokie skupienie na wykonywanej pracy,

spędzanie wolnego czasu w sposób, który skłania do myślenia (np. czytanie książek),

potrzeba częstego przebywania w ciszy i spokoju.

Należy pamiętać, że każdy introwertyk jest inny, ponieważ typ osobowości to tylko jeden z wielu aspektów ludzkiej tożsamości.

Introwertyk w życiu zawodowym

Introwertycy wykonują swoją pracę sumiennie i starannie. Ich otwarte i chłonące wiedzę umysły pozwalają wdrażać innowacyjne rozwiązania, jednak, aby praca introwertyka była w pełni efektywna, musi być wykonywana w dopasowanych do jego potrzeb warunkach. Introwertycy preferują samodzielne wykonywanie obowiązków zawodowych. Cechy osobowości introwertyków pozwalają spełniać się w zawodach, które wymagają maksymalnego skupienia i kreatywnego podejścia. Dlatego osoby introwertyczne często wykonują takie zawody jak: programista, analityk, specjalista ds. badań rynkowych, księgowy, redaktor lub albo copywriter, grafik komputerowy czy UX designer.

Trudna dla introwertyków jest praca w dużych zespołach. Introwertycy źle znoszą publiczne wystąpienia i unikają bezpośrednich interakcji z ludźmi spoza dobrze znanego środowiska pracy. Choć oczywiście trafiają się osoby introwertyczne, które idealnie odnajdują się w pracy w branży rozrywkowej lub w prowadzeniu szkoleń.

Zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym, introwertyk potrzebuje czasu na regenerację. Szybkie ładowanie akumulatorów zapewnia introwertykowi zanurzenie się w swoich myślach i refleksjach. Bycie introwertykiem bywa bardzo trudne w świecie pełnym ekstrawersji. Czerpanie energii z samotności zamiast z towarzystwa innych ludzi, rezygnacja z częstych spotkań towarzyskich oraz skupienie na własnych myślach i uczuciach sprawia, że introwertyk bywa mylnie postrzegany jako osoba nieśmiała, samotna i wycofana.

