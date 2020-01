Myśląc o postanowieniach noworocznych, większości z nas przychodzą do głowy popularne, wyświechtane hasła jak: schudnę, będę więcej ćwiczyć, rzucę palenie. Niby jest to jakieś postanowienie, ale mało konkretne. Aby postanowienia noworoczne miały sen, trzeba je doprecyzować, a przede wszystkim nie stawiać sobie poprzeczki zbyt wysoko. Kompletne wywrócenie swojego życia do góry nogami nie ma większego sensu, bo utrata bezpieczeństwa może nas przerosnąć. Pamiętajmy, że drobne zmiany mogą być początkiem poważnych rewolucji, ponieważ na ogół generują kolejne zmiany.

20 postanowień noworocznych, które pozytywnie zmienią twoje życie

Każdego miesiąca będę odkładać 10 procent mojej pensji.

Mając do wyboru schody i windę, wybiorę schody.

Zainstaluję w telefonie krokomierz i będę wykonywać każdego dnia minimum 10 tysięcy kroków.

Wyznaczę jeden dzień w tygodniu, kiedy zaplanuję posiłki na 7 dni i przygotuję listę potrzebnych produktów.

Zadbam o to, by każdego każdego dnia jeść przynajmniej jeden posiłek z całą rodziną, np. kolację.

Minimum raz w miesiącu umówię się na randkę z moim partnerem.

Zacznę czytać etykiety produktów w celu ograniczenia soli i cukru w diecie. Umówię się profilaktycznie do lekarza pierwszego kontaktu i na przegląd u dentysty. Ograniczę oglądanie telewizji do 1 godziny dziennie. W trakcie weekendów będę wyłączać dźwięk w telefonie. Zawsze będę mieć przy sobie butelkę wody. Zadbam o higienę snu i będę spać około 8 godzin dziennie. Każdego dnia będę używać kremu z filtrem. Będę częściej dzwonić do mojej dalszej rodziny. Każdego wieczoru odnotuję w kalendarzu minimum jedną, dobrą rzecz, która mnie spotkała. Przestanę porównywać się z innymi. Zacznę prosić o pomoc, gdy coś będzie mnie przerastało. Będę czytać jedną książkę tygodniowo. Zrobię gruntowne porządki i oddam/sprzedam niepotrzebne rzeczy. Nauczę się wybaczać – sobie i innym.

