Jak zaadaptować się do życiowych zmian? Pomogą stare, chińskie techniki

Nawet wtedy, gdy czujesz się w pełni sił, życie może rzucić kłody pod nogi. Czasami dotyczy to drobnych zmian; innym razem może się wydawać, że twój świat wywrócił się do góry nogami. Na szczęście, jak podkreślają stare chińskie nauki, prawdziwym bogactwem jest twoja zdolność adaptacji. Zaufaj jej – służyła ci od pierwszych kroków w wieku niemowlęcym po wiele ról, które grasz jako dorosły. Eksperci w tradycyjnej medycynie chińskiej, indyjskim modelu opieki zdrowotnej Ayurveda i medycynie zachodniej posunęli się do stwierdzenia, że bycie zdolnym do przystosowania się jest samą definicją zdrowia. Odgrywa ona role fizjologicznie, indywidualnie, interpersonalnie i społecznie. Zdobądź emocjonalne przywództwo dzięki następującym strategiom:

Na nowo poszukaj prawdy

Zaktualizuj swoją perspektywę, szukając opinii różniących się od własnych. Możesz słuchać wartościowych podcastów, przeglądać sprawdzone wiadomości lub prowadzić odważne rozmowy. Staraj się angażować w coś, czego normalnie nie słuchasz ani nie czytasz. Jakie nowe pytania zadajesz? Jakie nieoczekiwane spostrzeżenia zyskujesz? Swoje spostrzeżenia spisz na kartce, aby powrócić do nich za jakiś czas.

Przygotuj się na elastyczność

Jeśli czujesz się sztywny w swoim wewnętrznym świecie, prawdopodobnie tak będzie postrzegany przez świat zewnętrzny. Dobre odżywianie, trening ciała, zdrowe zasypianie i szukanie chwil wdzięczności zwiększają twoje zdolności adaptacyjne. Pomagają uzyskać podstawy dobrego samopoczucia, prowadząc do coraz lepszych zmian. Pamiętaj, aby zadbać o siebie i być bardziej elastycznym. Odnalezienie spokoju wewnętrznego w dowolnej sytuacji jest wyrazem „elastyczności umysłu”, której tak bardzo potrzebujemy.

Zamień niepowodzenie w naukę

Zamiast protestować lub oceniać rozczarowujący obrót wydarzeń, pomyśl, jakie możesz wyciągnąć z danej sytuacji lekcje. Nie chodzi tu tylko o nadanie sytuacji pozytywnego charakteru, ale o refleksję nad nią i dobre samopoczucie. W każdej sytuacji można znaleźć coś dobrego, a ma to ogromne znaczenie dla zdrowej, zrównoważonej psychiki. Pracuj nad sobą, aby umieć dostrzegać pozytywne zmiany.

Czytaj też:

Domowy surwiwal