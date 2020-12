Wiele osób zaczyna mieć szczerze dosyć swojego gospodarstwa domowego podczas izolacji. Oto, jak temu przeciwdziałać

W wielu z nas pandemia spowodowała ogromne zmiany w podejściu. Wcześniej nigdy nie mieliśmy wystarczająco dużo czasu, aby spędzać czas z rodziną z powodu spędzania wielu godzin w biurze, dojazdów, powinności i innych zajęć. Teraz jesteśmy na siebie niemal skazani 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i... zaczynamy czuć, że widujemy się zbyt często.

Czy spędzamy zbyt dużo czasu z rodziną w czasie pandemii?

Pomimo tego, jak bardzo się kochamy i cenimy towarzystwo najbliższych, możliwe, że spędzamy zbyt dużo czasu ze współlokatorami. Przebywanie przez cały czas w tym samym towarzystwie czasami doprowadza nas do ogromnej irytacji na bliskich.

Jak z tym walczyć? Warto zacząć komunikować swoje uczucia za pomocą stwierdzeń „ja” zamiast zakładać, że wiemy, jak czuje się druga osoba. Trzeba też brać odpowiedzialność za własne uczucia, zamiast winić innych.

Zastąpienie słowa „powinieneś” słowem „możesz”, gdy myślimy o tym, jak inny domownik mógłby się zachowywać lub reagować na coś może pomóc uniknąć narażania się na konflikt.

Czy to czas na przerwę?

To może być też czas na przerwę. Kiedy nie omawiamy naszych emocji i oczekiwań z domownikami, możemy popracować nad zaplanowaniem... chwilowego odpoczynku od siebie.

– Wszyscy musimy od czasu do czasu uciec od siebie nawzajem. Aby zachować zdrowy rozsądek, zmniejszyć napięcie i ożywić relację, prawdopodobnie nadszedł czas, aby zrobić trochę miejsca dla siebie i stworzyć bardzo potrzebną przestrzeń między tobą i twoją rodziną lub współlokatorami – powiedziała Susan Newman, psycholog społeczny i pisarka z Nowego Jorku.

Powiedzenie „nieobecność sprawia, że serce staje się bardziej czułe” to nie tylko banał. Czas spędzony z dala od bliskich może was paradoksalnie do siebie zbliżyć, co udokumentowano w badaniu przeprowadzonym na Uniwersytecie Cornell w 2016 roku.

Drobne akty separacji, takie jak całkowite zamknięcie drzwi do biura, zamiast pozostawiania ich otwartych podczas pracy, aby nie słyszeć rodziny, mogą być przydatne. Słuchawki z redukcją szumów i nostalgiczna playlista mogą przenieść w inne miejsce i czas. A jeśli czujesz, że potrzebujesz tylko kilku minut dla siebie, po prostu zrób coś sam: posprzątaj szufladę w biurku, poczytaj gazetę.

W takich przypadkach masz na ogół około czterech minut samotności, zanim przykładowo twoje dziecko ponownie zacznie domagać się twojej uwagi, ale nawet ten krótki czas pomoże ci się „ogarnąć” i odnaleźć spokój.

– Czasami jedynym sposobem jest wyjście z domu. Wyznacz czas na spacer lub pobieganie i powiadom członków rodziny, że cię nie będzie. W przypadku złej pogody, jeśli masz wolny pokój, przenieś się do innej części domu i nie bądź przez pewien czas na skinienie palca domowników – powiedziała Newman.

Bycie razem to mimo wszystko sposób na szczęście

Nawet jeśli odczuwasz tęsknotę za samotnymi dojazdami do pracy, lub czujesz, jak twoje ciśnienie krwi rośnie, gdy członkowie rodziny rozmawiają ze sobą, gdy próbujesz oglądać ulubiony program, zapewne wciąż za każdym razem jednak finalnie wolisz spędzać czas z nimi. I nie jesteś sam. Pary, które spędzają razem czas, są szczęśliwsze. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez University of Minnesota w 2016 r., w którym obserwowano tysiące par przez okres siedmiu lat.

Czytaj też:

Zdrowy styl życia a COVID-19 – czy jest jakiś związek?Czytaj też:

Jak odczuwać mniejszy niepokój? Ten prosty sposób zmieni twoje życieCzytaj też:

10 małych sposobów na znalezienie radości podczas kwarantanny