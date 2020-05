10 małych sposobów na znalezienie radości podczas kwarantanny

Jeśli nie masz teraz zbyt wielu okazji do rozrywki i tworzenia wspomnień, doceń małe chwile przyjemności lub szczęścia wynikające z drobnych rzeczy w życiu. Są one dla nas, jako ludzi, bardzo istotne, jeśli mamy przetrwać czas izolacji społecznej. Często te małe chwile radości nabierają z czasem większego znaczenia. Pomyśl o tym, w jaki sposób szukasz pocieszenia, gdy ukochana osoba jest chora lub gdy przechodzisz bolesne rozstanie? Prawdopodobnie te same mechanizmy radzenia sobie ze stresem przyniosą ci spokój podczas kwarantanny.

Znajdowanie radości w małych rzeczach

W tej chwili wiele rzeczy, z których zwykle czerpiemy radość, są poza naszym zasięgiem. Brakuje nam wędrowania po sklepach w poszukiwaniu okazji, czy siedzenia przed dużym ekranem w kinie i chrupania popcornu. Tęsknimy nawet za porannymi dojazdami do pracy i wyjściem na drinka po niej. To są rzeczy, do których nie przykładaliśmy zbyt dużej wagi. Kiedy teraz jesteśmy w stanie zobaczyć je takimi, jakimi są – chwilami radości i przyjemności – możemy zrozumieć znaczenie tworzenia nowych, miłych chwil w zaciszu własnego domu. W czasie stresu potrzebujemy tego bardziej niż kiedykolwiek.

Oto pomysły na stworzenie wyjątkowych chwil w domu:

Upiecz coś pysznego. Zatrać się w tym procesie i zachwyć swoimi kulinarnymi dziełami, czując z nich dumę. Nadrób zaległości z listy filmów. Spędź wieczór pod kocem przed telewizorem, zajadając się swoimi wypiekami. Rozjaśnij swoją przestrzeń. Kup kwiaty i ustaw je na stole w kuchni. Za każdym razem, gdy będziesz koło nich przechodził, zrobi ci się miło. Poruszaj się. Poranki zacznij od... tańca w kuchni. Te kilka chwil nieskoordynowanych ruchów sprawi, że dzień będzie bardziej pozytywny. Ciesz się ciszą. Jak często możesz siedzieć i nic nie robić? Dla większości z nas nie zdarza się to prawie wcale. Przełącz telefon w tryb samolotowy, wyłącz wszelkie elementy rozpraszające uwagę i rozkoszuj się radością z braku działania. Zatrać się we wciągającej historii. W końcu nadrób ten stos książek, który od dawna leży na półce. Rozdział lub dwa wieczorem przygotuje do błogiego snu. Zrób sobie gorącą kąpiel. Użyj zapachowych kul, zapal świeczki, a może nawet otwórz wino. Stwórz modne zestawy. Wyciągnij z szafy ubrania i zaplanuj stroje, które będziesz nosić, kiedy kalendarz społecznościowy wróci do normy. Bądź kreatywny. Akwarele, tworzenie rękodzieła lub słuchanie muzyki może być dobrym sposobem na nudę. Sztuką jest znalezienie rzeczy, którą chciałeś robić zawsze, ale po prostu nie miałeś czasu, aby się temu poświęcić. Uporządkuj przestrzeń. Może to czas, by wyrzucić niepotrzebne rzeczy lub przemeblować pokój? Wszystko to wniesie powiew świeżości do codziennej rutyny.

Czytaj także:

„Kwarantanna zmęczenia” dopadła nas na dobre. Jak sobie z nią poradzić?