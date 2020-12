Nie marnuj czasu na sprzątanie. Oto kilka pomysłów na skrócenie czasu sprzątania o połowę

Teraz, w okresie przedświątecznym, coraz więcej osób planuje zabrać się za gruntowne porządki w domu. Jednak czasami wydaje się to nam niezbyt proste: wszystkiego jest dużo – być może nawet na pierwszy rzut oka zbyt dużo, by w miarę szybko sobie z tym poradzić. Szybko, czyli, żeby sprzątanie trwało połowę naszego zwyczajowego czasu.

Trudne, ale nie niemożliwe, prawda?

Rutyna kluczem do dobrego sprzątania

Niektórzy ludzie uważający się za ekspertów od szybkiego sprzątania twierdzą, że skrócenie czasu sprzątania o połowę zaczyna się od wypracowania odpowiedniego systemu. Oznacza to sprzątanie domu za każdym razem w tej samej kolejności: jedno pomieszczenie na raz, rozpoczynanie i kończenie w tym samym miejscu, aby nie tracić czasu na bieganie w tę i z powrotem.

Aby skrócić czas sprzątania, musisz być konsekwentny – to główna „filozofia”. W takim przypadku robisz to samo za każdym razem, gdy sprzątasz, więc staje się to rutyną. Rutyna jest najlepszą metodą i jest to z natury lepszy sposób sprzątania, ponieważ szybkość wynika właśnie z metody, a nie z pośpiechu. Naprawdę możesz zmieścić się z posprzątaniem domu w połowie czasu.

Sprzątanie we właściwej kolejności

Nie zaczynaj sprzątania pokoju od wycierania stolika do kawy, a następnie czyszczenia żaluzji. Jeśli tak robisz, to zaobserwuj, jak kurz z rolet pokrywa twój świeżo wyczyszczony stolik do kawy. Nieźle, co? Praca poszła na marne. Dlatego należy zacząć od górnej części pomieszczenia, na przykład odkurzyć żyrandol, i tak kontynuować w dół aż do podłogi, aby wyeliminować zbędną pracę.

Podobnie czyszczenie od lewej do prawej zapewnia oczyszczenie całego pomieszczenia, zamiast biegania z miejsca na miejsce. Większość ludzi zauważa jakiś brudny element i czyści go, a potem patrzy w górę i widzi coś innego. Znów to oczyszcza, a brud spada na to, co właśnie zostało wyczyszczone. Jeśli sprzątasz od góry do dołu i od lewej do prawej, pracujesz raz, zamiast sprzątać ponownie już wyczyszczone obszary.

Działaj zapobiegawczo

Najlepszym sposobem na utrzymanie czystości w domu jest wyeliminowanie niektórych problemów jeszcze przed ich wystąpieniem. Na przykład używaj na bieżąco środka zapobiegającego kamieniowi i osadom z mydła, aby zapobiec gromadzeniu się ich w wannie lub prysznicu. Możesz użyć tego środka i po prostu dać mu działać. Za każdym razem, gdy weźmiesz prysznic, spryskaj armaturę środkiem, aby zapobiec zaleganiu zabrudzeń i gromadzeniu kamienia z wodu. Nałóż środek, przetrzyj, spłucz i zajmij się czymś innym. Taka procedura trwa dosłownie chwilę, a uratuje twoją łazienkę.

Zapobiegaj także pleśni

Pleśń bytuje w łazienkach, które nie są dobrze wentylowane, ponieważ po kąpieli woda pozostaje na ścianach. Użyj nadtlenku wodoru w butelce z rozpylaczem, aby zwalczyć pleśń i grzyby. Spryskaj powierzchnię, pozostaw na 3 do 5 minut. Grzyby i pleśń znikną.

Aby zapobiec nawrotowi pleśni, podczas kąpieli pod prysznicem używaj wentylatora. Kiedy skończysz, poświęć kilka minut, aby usunąć wodę ze ścian wyłożonych kafelkami oraz z drzwi prysznica.

Po cytrynę sięgaj nie tylko do herbaty

Plamy rdzy na tarasach, werandach, posadzkach w garażu i podjazdach powodują zacieki, ale do ich usunięcia nie jest potrzebny jakiś specjalistyczny kwas. Zamiast tego użyj cytryny. Kwas zawarty w soku z cytryny rozpuści rdzę. Przekrój cytrynę na pół, wyciśnij sok na plamę i pozostaw na około 10 minut. W przypadku plam, które utrzymywały się na betonie przez tygodnie, miesiące lub dłużej, wyszoruj je szczotką z twardym włosiem. Następnie polej sokiem z cytryny i spłucz czystą wodą, gdy plama się rozpuści.

Walcz z kamieniem

Jeśli osady mineralne z twardej wody stworzyły warstwę kamienia na twojej armaturze, nie czyść ich szczotkami z włosia. Mogą zarysować kran. Zamiast tego użyj białego octu. Wlej trochę na czystą szmatkę i wytrzyj krany, ewentualnie zostaw do rozpuszczenia kamienia, jeśli jest go za dużo. Nie trzeba wiele wysiłku, aby krany były błyszczące.

Regularnie rób szybkie sprzątanie

Jeśli naprawdę chcesz skrócić czas sprzątania, musisz sprzątać częściej. Po oczyszczeniu domu potwarzaj to raz na kilka dni. Dzięki temu to miejsce będzie wyglądało ładnie, a obrana metoda zaoszczędzi ci długiej, męczącej pracy, jaką jest robienie dużego sprzątania za jednym zamachem.

