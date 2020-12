Szepty, stukanie, mlaskanie, czyli ASMR. Ta metoda pomaga zasnąć ludziom na całym świecie

ASMR (autonomous sensory meridian response), czyli samoistna odpowiedź meridianów czuciowych to istny fenomen. W ostatnich latach ASMR zyskało liczne grono zwolenników. Pomaga zasnąć i odprężyć się w bardzo nietypowy sposób. Co to jest ASMR? Jak działa?

ASMR to prawdziwe objawienie. W ostatnich latach na różnych stronach internetowych pojawiły się miliony filmów ASMR. Codziennie pod filmami pojawiają się opinie i wrażenia ludzi, którzy mówią o relaksującym uczuciu, jakie wywołują określone bodźce, od szeptu po gnieciony papier. Uczucie podobno zaczyna się w czubku głowy i rozprzestrzenia się po całym ciele. Badania nad ASMR Zjawisko zostało nazwane ASMR w 2010 roku przez jednego z internautów. Od tego czasu działanie zjawiska zostało poparte niewieloma badaniami naukowymi. Naukowcy z University of Sheffield w Wielkiej Brytanii postanowili niedawno zbadać, czy nauka może potwierdzić istnienie dowodów na relaksujące korzyści ASMR. Studiowanie ASMR w trybie online i w laboratorium Autorka badania przyznała, że motywacją do jego przeprowadzenia był fakt znikomego zauważania tego zjawiska pomimo ponad 13 milionów filmów w internecie wywołujących ASMR. Naukowcy chcieli sprawdzić, czy oglądanie filmów ASMR rzeczywiście wywołuje uczucie odprężenia i towarzyszące mu zmiany w ciele, takie jak spowolnienie tętna. W tym celu przeprowadzili dwa badania: duży eksperyment internetowy i badanie laboratoryjne. W badaniu online ponad 1000 uczestników obejrzało filmy wywołujące ASMR i filmy kontrolne. Następnie wszyscy uczestnicy wypełnili ankietę, w której opisali, jak często doświadczali wrażeń ASMR podczas filmów i jaką reakcję emocjonalną mieli na każdy film. Uczestnikom, którzy często zgłaszali doświadczanie ASMR, zadano również pytania o to, co wyzwoliło ich doznania. Badanie wykazało, że osoby, które doświadczają ASMR, często zgłaszały również wyższy poziom podniecenia i spokoju, a także niższy poziom stresu i smutku. Co więcej, to, czy uczestnicy doświadczali ASMR, czy nie, nie miało wpływu na to, jak zareagowali na filmy kontrolne. ASMR relaksuje jak muzyka Następnie naukowcy starali się powtórzyć wyniki ankiety w „kontrolowanych warunkach laboratoryjnych”. Zrekrutowali 110 ochotników, w tym zarówno osoby doświadczające ASMR, jak i osoby niedoświadczające tego zjawiska, i poprosili ich o obejrzenie filmów wywołujących ASMR, a także filmów kontrolnych. Podobnie jak w eksperymencie internetowym, wszyscy uczestnicy zostali poproszeni o podanie częstotliwości, z jaką odczuwali mrowienie podczas całego filmu. Naukowcy wykonali również pomiary parametrów fizjologicznych uczestników, takich jak tętno i reakcja przewodnictwa skóry. Pomiary były wykonywane zarówno na początku badania, jak i podczas oglądania filmów przez uczestników. ASMR a tętno Eksperyment laboratoryjny ujawnił, że osoby doświadczające ASMR miały znacznie wolniejsze tętno podczas oglądania filmów ASMR w porównaniu z osobami, które nigdy nie doświadczyły wrażeń mózgowych. Zwłaszcza tętno osób doświadczających ASMR było średnio o 3,14 uderzeń na minutę niższe niż u osób bez tego doświadczenia. Autorka komentuje znaczenie tych wyników, mówiąc: „Nasze badania pokazują, że filmy ASMR rzeczywiście mają relaksujący efekt, o którym donoszą osoby doświadczające, ale tylko u osób, które są podatne na odczuwanie tego”. Znalazło to odzwierciedlenie w zgłaszanych przez uczestników ASMR odczuciach i obiektywnym spadku częstości akcji serca w porównaniu z uczestnikami którzy nie słuchali ASMR. Czytaj też:

