7 sposobów na lepsze samopoczucie, które zostały poparte nauką

Zdrowie to wynik setek małych decyzji, które podejmujemy każdego dnia – jedzenie owoców i warzyw, wysypianie się, ćwiczenia, odmawianie słodyczy, odpoczynek. Wśród wielu drobnych metod na poprawę ogólnej kondycji i samopoczucia naukowcy szczególnie polecają te, których skuteczności dowiedli badaniami.

Skuteczne sposoby na lepsze zdrowie i samopoczucie

1. Uśmiechaj się nawet mimo braku powodów

Istnieją naukowe dowody na to, że uśmiech może pomóc ciału i umysłowi odzyskać siły po stresie. W badaniu opublikowanym w czasopiśmie Psychological Science naukowcy wywołali uczucie stresu u 170 badanych, prosząc ich o wykonanie testu zręczności, a następnie zanurzenie dłoni w lodowatej wodzie. Kiedy osoby badane były nakłaniane do uśmiechania się wbrew swoim odczuciom, ich tętno szybciej wracało do normalnego poziomu. „Kiedy się uśmiechasz, wywołujesz psychologiczne i neurobiologiczne połączenie z pozytywnymi emocjami, co może prowadzić do zdrowszego życia” – powiedział dr Jeff Brown, psycholog z Harvardu.

2. Wybieraj gorzką czekoladę jako przekąskę

Oprócz ogromu udokumentowanych korzyści zdrowotnych znaleziono dowody na to, że gorzka czekolada pomaga się odstresować. Szwajcarscy naukowcy poprosili zestresowanych ludzi, aby codziennie jedli 50 gramów ciemnej czekolady. Badani po dwóch tygodniach badani mieli niższy poziom hormonów stresu i katecholamin, niż pozostali. Dodatkowo gorzka czekolada może wyostrzyć zdolności poznawcze. Kiedy uczestnicy badania przeprowadzonego na Northumbria University w Anglii otrzymali napój zawierający wysoki poziom flawanoli kakaowych, radzili sobie znacznie lepiej z zadaniami matematycznymi niż po wypiciu placebo. Naukowcy twierdzą, że jest możliwe, że flawanole poprawiają przepływ krwi do mózgu.

3. Zamień dojazdy w czas dla siebie

Jedną z bardziej frustrujących rzeczy w życiu są długie i nużąc dojazdy do pracy lub w inne miejsca. Jak wynika z badania opublikowanego w The Scandinavian Journal of Economics, podróż dłuższa niż 22 minuty w jedną stronę może mieć negatywny wpływ na samopoczucie. Sposobem na złagodzenie niekorzystnych skutków jest wykorzystanie czasu dojazdu jako krótkiej przerwy. Znajdź dobry podcast, skup się na oddychaniu lub posłuchaj przyjemnej playlisty. Jeśli masz wystarczająco samozaparcia, spróbuj wyeliminować poranną kawę, która może nasilać stres i zwiększać niepokój.

4. Zapewniaj sobie nawet drobny ruch

„Nasze ciała zostały zaprojektowane do ruchu. A jednak kreujemy nasz świat tak, aby mieć wszystko na wyciągnięcie ręki” – powiedział dr David Agus, profesor medycyny i inżynierii z Keck School of Medicine. Oznacza to, że musisz wykorzystać każdą okazję, aby dodać do swojego dnia dodatkową aktywność. „Badania pokazują, że wszystko, od funkcji poznawczych po układ limfatyczny, poprawia się, jeśli jesteśmy bardziej aktywni” – dodał ekspert. Wysiłek nie musi być ogromny. Badania opublikowane w American Journal of Health Promotion sugerują, że krótkie okresy aktywności sumują się, przynosząc podobne korzyści dla organizmu.

5. Nie psuj sobie humoru scrollowaniem Facebooka

Według naukowców z IE Business School w Madrycie Facebook może sprawiać, że zaczniesz myśleć o sobie źle. Osoby biorące udział w badaniu miały tendencję do bardziej negatywnej oceny swojego życia zaraz po tym, jak spędzały czas w mediach społecznościowych. „Porównywanie naszego życia z życiem innych jest naturalne, ale ludzie mają tendencję do publikowania nad wyraz pozytywnych aktualizacji i pomijania niezbyt udanych aspektów swojego życia” – powiedziała kierownik badania, dr Dilney Goncalves IE Business School. Ponadto, im więcej masz znajomych, tym więcej takich aktualizacji prawdopodobnie zobaczysz. Uświadom sobie, że każdy ma problemy i możesz przeceniać, jak szczęśliwi są inni ludzie.

6. Codzienny spacer podstawą zdrowia

Spacer na świeżym powietrzu to coś więcej niż tylko ćwiczenia: badania przeprowadzone na Uniwersytecie Michigan wykazały, że przebywanie na łonie natury może poprawić funkcje poznawcze. W jednym z badań godzinna wędrówka po zalesionym parku poprawiła wyniki badanych w testach pamięci i uwagi nawet o 20% w porównaniu ze spacerem w środowisku miejskim. Co więcej, japońskie badania pokazują, że dzień spędzony w lesie może poprawić funkcje odpornościowe i zmniejszyć stężenie adrenaliny oraz kortyzolu nawet na tydzień.

7. Odprężająca kąpiel ukoi stres

Poleż w wannie z solami do kąpieli, aby wyciszyć się i polepszyć samopoczucie. Są bogate w magnez, który jest czwartym najbardziej rozpowszechnionym minerałem w organizmie. Są też naturalnym środkiem zwiotczającym mięśnie. Magnez ma również kojący wpływ na układ nerwowy – badania wskazują, że minerał może pomóc zmniejszyć niepokój i poprawić sen. Aby mieć jeszcze więcej przyjemności z kąpiel, dodaj do wody kilka kropel olejku eterycznego. W szczególności olejek lawendowy wzmaga stan uspokojenia.

