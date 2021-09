Krzywa szczęścia: kiedy ludzie są zadowoleni z życia? Nie są to czasy młodości

Ostatnio „World Happiness Report” wykazał, że po najgorszym okresie pandemii COVID-19 znacznie spadł poziom szczęścia ludzi młodych. W wyniku zamkniętych szkół, ograniczenia kontaktów z rówieśnikami czy niepewności dotyczących pracy grupa ta ucierpiała najbardziej. Z kolei psychicznie to seniorzy radzą sobie najlepiej. Ale to pokazuje tylko pewną tendencję, która była odkryta już dawno temu.

Krzywa szczęścia ma literę U?

Teoria stworzona przez Davida Blanchflowera z Dartmouth College głosi, że nasze poczucie szczęścia osiąga szczyt na początku i na końcówce życia, ale maleje w wieku średnim – w wieku około 40 lat. Może wynikać to z faktu, że jest to czas zwiększonej ilości pracy, troski o byt i wielu zmian życiowych. Ludzie w wieku średnim martwią się o swoje rodziny, walczą o ich dobrobyt i bezpieczeństwo. Wiąże się to z brakiem czasu, nagminnym zmęczeniem i stresem. Co ciekawe, zanotowano, że pary deklarowały najwyższy poziom satysfakcji tuż przed narodzeniem ich pierwszego dziecka.

"W tym czasie poziom szczęścia plasuje się na najniższym poziomie i zaczyna rosnąć jedynie w przypadku, gdy ludzie koncentrują się na innych aspektach życia, jak np. czas wolny" – zaznacza dr Ioana Ramia z University of New South Wales.

Nie jest to popularna teoria, ponieważ zwykło się myśleć, że to lata młodości są najszczęśliwsze w życiu człowieka. Naukowcy wskazują, że chodzi tu jednak o wczesną młodość, po której jednak krzywa będzie maleć. Odbija się dopiero po 60. – i ten okres uważany jest za kolejny spokojny, szczęśliwy czas. Co ciekawe, nie jest to typowe tylko dla ludzi. Naukowcy zaobserwowali bowiem, że tak samo dzieje się u szympansów, co sugeruje, że wzór jest zakorzeniony w czynnikach biologicznych lub ewolucyjnych.

Czy tak jest w praktyce? Z pewnością zależy to od konkretnego człowieka, jednak trzeba przyznać, że teoria ta jest niezwykle interesująca.

