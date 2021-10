Ekshibicjonizm emocjonalny – kiedy w social mediach pokazujesz zbyt dużo

Ekshibicjonizm emocjonalny to zjawisko, które obserwujemy w social mediach. Polega ono na nadmiernym obnażaniu się w sieci ze swoich uczuć i wydarzeń z prywatnego życia. Czy zdradzanie intymnych szczegółów jest normalnym zachowaniem we współczesnym świecie?

Czym jest ekshibicjonizm emocjonalny?

Ekshibicjonizm emocjonalny to zbytnia otwartość przed innymi ludźmi. Może ona przybierać formy patologiczne i polegać na zdradzaniu bardzo intymnych i osobistych szczegółów z życia obcym ludziom.

Dziś ekshibicjonizm emocjonalny obserwuje się przede wszystkim w social mediach. Sprawiają one wrażenie dostępnego i przyjaznego miejsca pełnego miłych i ciepłych ludzi. Kuszą, by informować w nich o każdym naszym kroku, trybie dnia, wakacjach, wycieczkach, a także o tym, co się dzieje w naszym życiu. Takie zachowanie jednak nie jest bezpieczne.

Występowanie

Ekshibicjonizm emocjonalny dotyczy głównie młodych kobiet i mężczyzn, które są aktywne w social mediach. Obecnie jednak ta granica się przesuwa i coraz więcej dojrzałych osób po 40. roku życia, również aktywnych w sieci, publikuje w internecie informacje ze swojego prywatnego życia.

Jak rozpoznać ekshibicjonistę?

Ekshibicjonista emocjonalny publikuje w sieci:

swoje prywatne przemyślenia dotyczące osobistego życia

zwierza się obcym ludziom ze swoich lęków czy kompleksów

przyznaje do zdrad w związku

publikuje informacje dotyczące bardzo osobistych wątków z życia, np. zajścia w ciażę, utraty tej ciąży, urodzenia dziecka

opowiada o swoich chorobach, stanie zdrowia, publikuje zdjęcia ze szpitala, np. z porodówki

Zagrożenia

Ekshibicjonizm emocjonalny niesie szereg zagrożeń. Nadmierne informowanie o tym, co dzieje się w naszym życiu i publikowanie komunikatów informujących o tym, co robimy przez cały dzień, może przynieść dużo problemów. Zdarzały się sytuacje włamań do mieszkań, do których doszło, ponieważ ich właściciele publikowali w social mediach informacje, że obecnie znajdują się daleko poza domem.

Ale ekshibicjonizm nie polega jedynie na upublicznianiu swojego życia. To przede wszystkim publikowanie informacji bardzo intymnych dotyczących takich kwestii jak problemy rodzinne, zdrady w związku, nowe relacje partnerskie, zdjęcia ze szpitalnej porodówki czy dane o urodzeniu dziecka itp.

Przekazując w internecie informacje o naszych problemach osobistych i intymnych przeżyciach, możemy trafić na niebezpieczne osoby, które wykorzystają je do własnych celów. W ten sposób można paść ofiarą szantażu. Oprócz tego przekazywanie takich informacji może budzić zakłopotanie u osób, które są odbiorcami tych treści.

Jak sobie poradzić?

Posiadanie w gronie znajomych ekshibicjonisty emocjonalnego jest kłopotliwe. Jeśli to nie jest bliska osoba, nie musimy mieć ochoty poznawać wszystkich szczegółów z jej życia. W takiej sytuacji możemy jednak przestać obserwować tę osobę i po prostu nie śledzić jej relacji i postów.

Inaczej jest, jeśli ekshibicjonista emocjonalny towarzyszy nam na co dzień. Jeśli na uczelni lub w pracy mamy osobę, która obciąża nas swoimi prywatnymi problemami, to jest to sytuacja kłopotliwa. Nie musimy mieć ochoty wysłuchiwać jej zwierzeń, zwłaszcza gdy nie łączy nas bliska relacja. To niekomfortowa sytuacja, która wymaga szczerej rozmowy.

Takiej osobie można powiedzieć, że słuchanie o jej bardzo prywatnych problemach nas krępuje, choć oczywiście trzeba liczyć się z tym, że może ona poczuć się urażona. Ekshibicjoniści emocjonalni nie odczuwają wstydu i nie rozumieją, że niektóre informacje mogą wywoływać w innych osobach zakłopotanie, zażenowanie czy wstyd.

