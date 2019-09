Opieka nad pszczołami pomaga żołnierzom zwalczyć lęk i stres pourazowy

W Manchester amerykańscy weterani wojenni hodują pszczoły, aby walczyć z problemami psychicznymi, takimi jak lęk i zespół stresu pourazowego. Inicjatywa jest finansowana przez rządowy urząd ds. kombatantów, a organizowana przez organizacje pozarządowe – w New Hampshire przez fundację „Bohaterowie do uli”. Byli żołnierze opowiadają, że kontakt z pszczołami pozwala im się zrelaksować, oderwać od ciężkich przeżyć i strasznych myśli.

– Program pomaga mi oderwać się od myślenia jedynie o moich problemach. Pomaga mi myśleć o czymś zupełnie innym. Już nawet nie myślę o bólu. Po prostu myślę o pszczołach – deklaruje Vince Ylitalo.

W fundacji „Bohaterowie do uli” również pracują weterani wojenni, co ułatwia pracę z byłymi żołnierzami.

– Wspólnie z innymi weteranami mamy podobne doświadczenia i możemy zrozumieć, przez co przeszliśmy. I to jest naprawdę ważne, ponieważ wielu z nas czuje się odizolowanych, kiedy opuszczamy wojsko. Czujemy, że inni po prostu nie mogą zrozumieć, co zobaczyliśmy – wyjaśnia Adam Ingrao.

Pracownik fundacji deklaruje, że projekt ma na celu zbudowanie społeczności i miejsca do leczenia. – Ale również miejsce do nauki, jak hodować pszczoły – dodaje. Projekt ma pozwolić weteranom zdobyć praktyczne umiejętności hodowli pszczół, co może później stać się źródłem ich dochodu.

Program trwa dziewięć miesięcy.

