Czy masz arachnofobię? Twoja reakcja na ten filmik da ci odpowiedź

Ta miłośniczka pajęczaków musiała się nieźle zdziwić gdy znalazła taką niespodziankę w kokonie. Należał on bowiem do młodego osobnika i kobieta spodziewała się, że zbyt młodego, by wydał na świat potomstwo. Cóż, myliła się! Co stało się po rozerwaniu kokona? Obejrzyj materiał wideo:

Nagranie pochodzi z Australii, jednak marne będzie to pocieszenie dla osób, które panicznie boją się pająków. Jeśli oczyma wyobraźni już widzisz, jak te malutkie stworzenia rozbiegają się po całym twoim domu, chowają w zakamarkach i rośną, by w najmniej oczekiwanym momencie wyjść z ukrycia i przyprawić cię o zawał serca – najprawdopodobniej czas zacząć walkę ze swoim lękiem.

Czy masz arachnofobię?

Arachnofobia to chorobliwy lęk przed pająkami. Osoby posiadający taką fobię, reagują bardzo emocjonalnie w przypadku bezpośredniego kontaktu z tymi bezkręgowcami. Unikają również miejsc, w których mogą się ich spodziewać jak piwnice czy strychy. Czy tę chorobę da się wyleczyć? O tym w studiu programu mówił psycholog Dariusz Sobieski.

