Pierwsze eksperymenty z narkotykami zazwyczaj mają miejsce na wakacjach

Najnowsze ustalenia pokazują, że pierwsze próby zażywania narkotyków wiążą się zarówno z twardymi substancjami nielegalnymi, jak i tymi przeznaczonymi do rekreacyjnego użytku.

Narkotyki? Zwłaszcza latem

Badania prowadzone przez naukowców z NYU School of Medicine wykazały, że ponad jedna trzecia (34 procent) ostatnio notowanych przypadków używania LSD po raz pierwszy miała miejsce w okresie letnim. Ponadto stwierdzono, że 30 procent prób palenia marihuany, 30 procent prób zażywania extasy (znanego również jako MDMA lub Molly) i 28 procent podejść do kokainy ma miejsce właśnie latem.

Przy pierwszym zażyciu takich substancji użytkownicy mogą nie być zaznajomieni z tym, jakie przyniosą efekty, dlatego ważne jest, aby dowiedzieć się, kiedy ludzie są najbardziej skłonni do rozpoczęcia przygody z narkotykami. Powiedział o tym badacz Joseph J. Palamar, MPH, PhD, profesor nadzwyczajny w Departamencie Zdrowia Ludności w NYU School of Medicine.

Według amerykańskiej administracji ds. Nadużywania środków odurzających i zdrowia psychicznego w 2017 r. ponad 3 miliony ludzi w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy spróbowało LSD, marihuany, kokainy lub extasy.

W badaniu opublikowanym niedawno w czasopiśmie Journal of General Internal Medicine wykorzystano dane zebrane w ramach Krajowego Badania Narkotyków i Zdrowia w latach 2011-2017 z udziałem około 394 415 osób w wieku 12 lat i starszych. Uczestnicy byli przepytywani na temat stosowania różnych narkotyków. Poproszono ich o przypomnienie sobie miesiąca i roku, w którym rozpoczęli zażywanie substancji odurzających.

Badacze sugerują, że częściowym wyjaśnieniem otrzymanych wyników może być większa ilość czasu przeznaczonego na rekreację w okresie letnim. Może wiązać się z tym także rosnąca popularność aktywności na świeżym powietrzu, takich jak festiwale muzyczne, podczas których powszechne jest używanie narkotyków w celach rekreacyjnych.

Prewencja kluczem do sukcesu

Rodzice i opiekunowie prawni, którzy martwią się o swoje dzieci i obawiają się o ich kontakt z narkotykami, muszą edukować je przez cały rok na temat potencjalnych zagrożeń związanych z używaniem takich środków. Jednak wszystko wskazuje na to, że szczególny nacisk należy położyć na edukację przed wakacjami lub w miesiącach letnich, kiedy wskaźniki inicjacji narkotykowej wzrastają. Poinformował o tym Palamar, który jest również pracownikiem naukowym w Center for Drug Use and HIV/HCV Research w NYU College of Global Public Health.

Palamar zaleca, aby potencjalni użytkownicy otrzymali właściwą wiedzę o narkotykach, które będą zażywać oraz skutkach ubocznych, jakie mogą płynąć z ich zażywania. Ponadto zaleca, opierając się na wcześniejszych badaniach, towarzystwo zaufanych przyjaciół podczas zażywania narkotyków po raz pierwszy. Kładzie również nacisk na picie odpowiedniej ilości płynów i odpoczynek w celu uniknięcia odwodnienia, wyczerpania lub poważniejszych skutków, takich jak udar cieplny.

Naukocy podkreślają, że potrzebne są dalsze badania, aby określić konkretne sytuacje – szczególnie w lecie – kiedy ludzie są najbardziej skłonni do zażywania narkotyków po raz pierwszy. Musi zostać również określone to, w jakim stopniu pierwszy kontakt z narkotykami jest planowany lub nieplanowany.

