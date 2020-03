E-papierosy mogą pomóc w rzuceniu palenia

Rakotwórcze papierosy

Dym tytoniowy posiada liczne substancje, które sprzyjają mutacji w komórkach organizmu, co może być przyczyną niekontrolowanego podziału komórek czyli nowotworzenia. Ponadto, substancje zawarte w dymie papierosowym przyspieszają procesy starzenia oraz niszczenia się tkanek. Stąd też poszukuje się skutecznych metod pomagających osobom uzależnionym od nikotyny rozstanie się z nałogiem. Niestety skuteczność dostępnych terapii jest niska i niektóre osoby mogą nawet 30 razy bezskutecznie podchodzić do rzucenia nałogu.

E-papierosy i nikotynowa terapia zastępcza

Na łamach The Lancet Respiratory Medicine ukazały się wyniki badania klinicznego, w którym do nikotynowej terapii zastępczej dodano e-papierosy. Uczestnicy badania mogli w dowolnym momencie dnia korzystać z e-papierosów, a jako nikotynową terapię zastępczą stosowali plastry nikotynowe naklejane co 24 godziny. Okazuje się, że taka interwencja zwiększała odsetek pacjentów, którzy porzucili nałóg po zakończeniu nikotynowej terapii zastępczej. Niestety skuteczność takiej terapii odnotowano u zaledwie 7 procent badanych, a samo stosowanie plastrów nikotynowych było o o parę punktów procentowych mniej skuteczne. Zatem e-papierosy mogą być pomocne przy walce z nałogiem, jednakże efekt takiej terapii jest rzadko skuteczny.

