Podejmowanie decyzji w lęku często kończy się złym wyborem

Jeśli dużo zmagasz się z dokonywaniem wyborów, wiedz, że przyczyną może być twój niepokój. Wpływa on bowiem na pracę mózgu w sposób, który został już dobrze zbadany i opisany.

Aktywność układu limbicznego

Lęk aktywuje część mózgu zwaną układem limbicznym. System ten jest używany do reakcji emocjonalnych mózgu, zdobywania motywacji oraz określonych aspektów pamięci. W międzyczasie „ignoruje” on inną część mózgu – korę przedczołową. To w niej mózg podejmuje wszystkie najważniejsze decyzje i często określa się go jako „mózg myślący”.

Układ limbiczny i kora przedczołowa często w pewnym sensie walczą o uwagę naszego mózgu. Prawdopodobnie zawsze jeden z tych obszarów wpływa na ciebie bardziej niż drugi. Kiedy jesteś niespokojny, wygrywa układ limbiczny. Aktywuje się w różnego rodzaju lękach i niepokoju, w sytuacjach stresowych. Może to wprawić cię w swoisty „paraliż” lub utrudniać podejmowanie decyzji – nawet jeśli zagrożenie jest tylko wyimaginowane.

Trudności z podejmowaniem decyzji

Drobne, drobne decyzje mogą wydawać się ogromne i przerażające, gdy odczuwasz niepokój. Każda rzecz wydaje się przerażająca i ma potencjalnie groźne konsekwencje. To sprawia, że spędzasz zbyt dużo czasu na roztrząsaniu problemu. Samo myślenie o konieczności podjęcia konkretnych decyzji sprawia, że coraz bardziej się martwisz.

Badania wykazały, że kiedy lęk odgrywa on znaczącą rolę w podejmowaniu decyzji, często kierując nas na mniej pozytywne opcje. Jest bardziej prawdopodobne, że popełnisz błędy przy podejmowaniu decyzji jeśli odczuwasz niepokój. Lęk uniemożliwia mózgowi ignorowanie potencjalnych zakłóceń środowiskowych lub psychologicznych. Kiedy jesteś niespokojny, grupa neuronów w korze przedczołowej zostaje odrętwiała i nie jest w stanie pomóc. Kluczowy jest więc spokój, do którego powinniśmy dążyć szczególnie przed trudnym wyborem. Pozwoli on mózgowi „wrócić na właściwe tory” i zwiększyć szansę na dobre decyzje.

