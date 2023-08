Nozofobia to paniczny strach przed chorobą. Czym różni się od hipochondrii?

Fobie należą do grupy zaburzeń lękowych. Charakteryzuje je silny strach przed jakimś zjawiskiem. Wiele osób kojarzy fobię społeczną, jednak są też fobie, o których prawdopodobnie nie słyszałeś. Jedną z nich jest właśnie nozofobia. I choć niektórzy mylnie odbierają ją jako hipochondrię, to nie jest to jednak tym samym.

Czym jest nozofobia?

Dbanie o swoje zdrowie jest dobrym i popularnym trendem, który obecnie jest coraz bardziej popularny w naszym kraju. Tym samym jednak wiele osób obawia się różnego rodzaju chorób: cukrzycy, nadciśnienia czy chorób nowotworowych. W większości przypadków jest to jednak tylko obawa, która nie jest na tyle mocna, by zawładnąć naszym życiem. Niekiedy jednak zachowanie z tym związane zaczyna odbiegać od normy, a strach przed zachorowaniem staje się bardzo intensywny, ale też irracjonalny.

Nozofobia jest właśnie chorobliwym strachem przed zachorowaniem. Nazwa tej choroby wywodzi się greckich słów nosos – choroba oraz phobos – strach. Przez niektórych nozofobia może być mylona z byciem hipochondrykiem, ponieważ oba te terminy dotyczą obawy przed chorobami. Czym więc różnią się między sobą? Hipochondria jest silnym przekonaniem, że cierpimy na jakąś chorobę. Z kolei nozofobia polega jedynie na silnym strachu przed pojawieniem się choroby w najbliższej przyszłość.

Jakie są objawy nozofobii?

Objawy nozofobii to między innymi:



natrętne i irracjonalne myśli w kwestii ryzyka zachorowania,

lęk (również lęk napadowy),

silny niepokój,

stres,

napięcie emocjonalne,

bezsenność,

trudność z zasypianiem,

drażliwość,

problemy z pamięcią i koncentracją,

nadinterpretowanie objawów somatycznych jako symptomów choroby.

Objawy nozofobii, podobnie jak w przypadku innych fobii, poza silnym strachem związanym z jakimś zjawiskiem, mogą manifestować się także poprzez objawy somatyczne, takie jak:



dolegliwości żołądkowo-jelitowe,

przyspieszone bicie serca,

zawroty głowy,

ból głowy,

drżenie kończyn,

brak apetytu,

duszność,

potliwość,

uczucie gorąca.



Ludzie cierpiący na nozofobię mogą także skupiać się na częstym myciu rąk i całego ciała, odkażaniu wszystkiego, unikaniu miejsc publicznych, a także postrzeganiu zwierząt jako źródła zarazków.

Czym jest spowodowany paniczny strach przed chorobą?

Nie można wskazać jednego, konkretnego czynnika, który byłby przyczyną wystąpienia nozofobii u danej osoby. Na nozofobię narażone są zwłaszcza osoby chorujące na depresję, a także zmagające się z zaburzeniami lękowymi oraz obsesyjno-kompulsywnymi. Wpływ mogą mieć czynniki genetyczne – bardziej skłonne do tego zaburzenia są osoby, u których w rodzinie występowały już fobie. Za pojawienie się tej fobii mogą odpowiadać również indywidualne doświadczenia takiej osoby, na przykład strasznie w dzieciństwie przez rodziców poważnymi konsekwencjami niemycia rąk (w postaci choroby). Z pewnością nie bez znaczenia są również epidemie chorób, które miały miejsce ostatnio, na przykład COVID-19.

