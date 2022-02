Seks analny a ciąża. Czy można zajść w ciążę podczas seksu analnego?

Do zapłodnienia dochodzi, gdy żywe plemniki zawarte w nasieniu łączą się z dojrzałym jajkiem w macicy lub jajowodzie. Teoretycznie więc seks analny, podczas którego penis penetruje odbytnicę, nie sprzyja zajściu w ciążę.

Uprawianie seksu analnego w ciąży może być ryzykowne. W czasie tej formy zbliżenia seksualnego, wzrasta ryzyko zarażenia wirusem HIV. To najgorszy ze scenariuszy, do innych zaliczają się m.in. możliwości przerwania ciągłości skóry czy powikłania ciąży poprzez zakażenie bakteryjne. W czasie seksu analnego z odbytu przedostają się bakterie – jeśli dotrą do pochwy, mogą doprowadzić do infekcji na tle bakteryjnym.

Na czym polega seks analny?

Seks analny jest bardzo intymnym kontaktem, który wymaga dużej bliskości między partnerami, by nie nieść ze sobą bólu i dyskomfortu. Jest to kontakt seksualny dokonywany przed odbyt, a nie pochwę. Nieprawdą są jednak mity, które narosły wokół tej formy zbliżenia, jakoby seks analny chronił przed ciążą.

Seks analny może też być kojarzony jako najbardziej brutalna forma kontaktu seksualnego, dlatego powinien odbywać się tylko za obopólną zgodą dwójki partnerów. Taka forma kontaktu może doprowadzić do traumy u jednej z osób, zablokowania się na bliskość i zniechęcenia do podejmowania jakichkolwiek kontaktów seksualnych. Z tego względu, pary, które decydują się na taką formę bliskości, powinny zadbać o swój wzajemny komfort. Stosunek analny to rodzaj zbliżenia, w którym niezbędne są też lubrykanty, które zwiększą nawilżenie.

Czy można zajść w ciążę podczas seksu analnego?

The American Sexual Health Organization definiuje seks analny jako sytuację, w której mężczyzna wkłada penisa do odbytu innej osoby. Jeśli jednak nasienie wycieknie z odbytu i przedostanie się do pochwy, istnieje ryzyko ciąży. Może się tak zdarzyć np. poprzez przeniesienie plemników do pochwy na palcach.

Chociaż prawdopodobieństwo zajścia w ciążę podczas seksu analnego jest raczej niskie, ryzyko zachorowania na infekcję przenoszoną drogą płciową jest znacznie wyższe.

Jak dochodzi do zapłodnienia?

Aby doszło do zapłodnienia i poczęcia, komórkę jajową musi zapłodnić plemnik. Jest to możliwe nie tylko wtedy gdy dojdzie do wytrysku nasienia w pochwie. Niekiedy plemniki mogą zostać przeniesione na palcach, mogą również znaleźć się w płynie, który pojawia się przed wytryskiem.

Aby zapłodnić komórkę jajową, plemnik musi pokonać długą trasę w drogach rodnych kobiety. Zapłodnienie jest możliwe tylko przez 24 godziny żywotności komórki jajowej. Jest ona uwalniania z jajnika w trakcie owulacji, która w modelowym cyklu menstruacyjnym zachodzi w 14. dni cyklu. Owulację poprzedzają jednak dni płodne – przyjmuje się, że rozpoczynają się one około 2 dni przed owulacją i kończą 2 dni po owulacji. Zapłodnienie staje się zatem możliwe przez około 5 dni w czasie cyklu menstruacyjnego.

Aby plemnik mógł zapłodnić komórkę jajową, konieczny jest śluz płodny. Konsystencja i wygląd śluzu szyjkowego zmieniają się w czasie dni płodnych. Tuż przed owulacją śluz staje się bardziej śliski, pojawia się go więcej. W czasie owulacji śluz przypomina konsystencją białko jaja kurzego. Ma to umożliwić zapłodnienie.

Zapłodnione jajeczko przez kilka dni wędruje drogami rodnymi, by zagnieździć się w macicy. Jeśli miesiączka nie pojawia się w terminie, a kobieta uprawiała seks bez zabezpieczenia, może to oznaczać, że doszło do zapłodnienia.

Seks analny dotyczy kontaktów seksualnych przez odbyt, a nie pochwę. Choć teoretycznie nie ma możliwości zajścia w ciążę w czasie seksu analnego, w praktyce jest to możliwe. Warto jednak pamiętać, że nie jest to najlepsza metoda ochrony przed ciążą. Seks analny wymusza korzystanie z prezerwatywy, ale pomimo tego nie zabezpiecza przed ciążą. Ryzyko zajścia w ciążę w stosunku analnym jest mniejsze niż w czasie stosunku, w trakcie którego następuje wytrysk do pochwy, ale wciąż istnieje.

Czy w czasie seksu analnego trzeba mieć prezerwatywę?

Seks analny to specyficzna forma zbliżenia seksualnego, która wymaga korzystania z prezerwatyw. Dlaczego jest to istotne? Seks analny dotyczy kontaktu przez odbyt, który jest naturalnym siedliskiem wielu groźnych bakterii. Bez prezerwatywy mogą one doprowadzić do przeniesienia tych bakterii w inne miejsce i wywołania infekcji np. układu moczowego. Oprócz tego seks przez odbyt może być bolesny, dlatego w trakcie stosunku analnego korzystanie z lubrykantów i prezerwatyw jest konieczne.

Jak bezpiecznie uprawiać seks analny?

Aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową, należy zawsze używać prezerwatywy podczas każdego rodzaju aktywności seksualnej.

W rzeczywistości ten rodzaj aktywności jest najbardziej ryzykownym zachowaniem seksualnym jeśli chodzi o zakażenia wirusem HIV – dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Zdecydowanie bardziej narażona jest strona bierna, u której może dojść do przerwania ciągłości skóry.

Aby zmniejszyć ryzyko zarażenia się lub rozprzestrzeniania choroby przenoszonej drogą płciową podczas seksu analnego, bardzo ważne jest używanie prezerwatyw przez cały czas, nawet na zabawkach erotycznych. Zmień prezerwatywę, jeśli zmienisz pozycję lub zmieniasz rodzaj aktywności np. z seksu analnego, dopochwowego lub oralnego.

Ważne jest również stosowanie dużej ilości lubrykantu, aby zapobiec uszkodzeniu skóry. Używaj tylko produktów na bazie wody, ponieważ te na bazie oleju mogą uszkodzić prezerwatywy.

Czy wyjęcie penisa z pochwy przed wytryskiem chroni przed ciążą?

Nadzieja na zapobieganie ciąży poprzez usunięcie penisa przed wytryskiem nie jest wiarygodną formą kontroli urodzeń. Mężczyzna może mieć trudności z kontrolowaniem momentu, w którym dojdzie do wytrysku, a płyn, który ciało uwalnia przed wytryskiem, może zawierać plemniki.

Czy można zajść w ciążę w czasie miesiączki?

Prawdopodobnie kobieta nie zajdzie w ciążę podczas uprawiania seksu w czasie miesiączki. Na ogół owulacja jest za kilka dni, co zmniejsza szanse na poczęcie w tym czasie.

Istnieją jednak wyjątki. Powyższe dotyczy kobiet, które mają typowe cykle od 28 do 30 dni lub dłużej. Jeśli kobieta zalicza się do tych pań, które mają krótszy cykl, istnieje szansa zajścia w ciążę podczas uprawiania seksu w czasie okresu. Jeśli cykl jest krótszy, na przykład co 21–24 dni, oznacza to, że owulacja pojawia się wcześniej. Plemniki mogą żyć wewnątrz pochwy przez 2, 3 i nawet 5 dni. Można więc uprawiać seks pod koniec krwawienia, a do zapłodnienia dojdzie np. 4 dni później.

Seks oralny w ciąży – czy jest bezpieczny?

Seks w ciąży często jest trudniejszy niż wcześniej. Jeśli jednak ciąża przebiega prawidłowo, seks nie jest zabroniony. Powinien być jednak delikatny i łagodny, nie powodować dyskomfortu ani bólu. W tym wypadku seks analny nie jest najlepszym wyborem, bo często niesie ze sobą zbyt intensywne doznania, może też naruszyć ciągłość skóry. Lepiej zatem zdecydować się na seks oralny niż analny. W czasie uprawiania seksu oralnego lepiej jednak jest powstrzymać się przed głęboką penetrację, ponieważ u kobiet w ciąży może doprowadzić ona do mdłości czy wymiotów.

