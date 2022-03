Kamasutra – co to jest? Czym różnią się pozycje dla początkujących i zaawansowanych?

Kamasutra kojarzy się głównie z wielkim poradnikiem dotyczącym seksu, okraszonym mnóstwem obrazków. W dodatku dość wyuzdanym, zawierającym ekstremalne i szczegółowe pozycje i techniki seksualne, pozwalające osiągnąć orgazm na rozmaite sposoby. To jednak błędne wyobrażenie – choć Kamasutra rzeczywiście o miłości cielesnej mówi, to zaledwie 20 procent jej objętości zajmują opisy różnych pozycji. Są to opisy bardzo szczegółowe, zawierające wskazówki np. jak kobieta kładzie się na mężczyźnie czy siada na jego udach w celu osiągnięcia satysfakcji seksualnej. Pomimo tego kamasutra jest przede wszystkim traktatem filozoficznym, poświęconym istocie miłości.

Warto sięgnąć po tę księgę nie tylko wtedy gdy chcemy dodać pikanterii w związku i spróbować czegoś nowego w seksie, ale też wtedy, gdy interesuje nas hinduski sposób postrzegania miłości. Już samo spojrzenie na spis treści może pomóc nam zrozumieć, czym jest ten traktat. Jest on bardzo szczegółowy i zawiera wiele cennych wskazówek i porad dla czytelnika. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak postrzegano miłość w Indiach, przeczytaj tę książkę.

Co znaczy Kamasutra?

Kamasutra to filozoficzny tekst z Indii hinduskiego filozofa Watsjajanę, który pochodzi z II wieku p.n.e. Został napisany w Indiach i iotyczył on istoty miłości, wierności i zachowań seksualnych, ale został uznany za temat kultury seksualnej. Co ciekawe, w niektórych regionach Indii wciąż jest popularny, a traktat o miłowaniu uznawany jest za najważniejszą księgę o seksie. Książka ta jest nawet wykorzystywana do edukacji seksualnej w szkołach! A porady do uczenia, czym jest miłość i jak może wyglądać akt seksualny.

W kulturze zachodniej słowem kamasutra określa się wymyślne pozycje seksualne, a sama księga stała się symbolem urozmaicenia życia seksualnego, elementem wnoszącym w związek szczyptę pikanterii i pożądania. W oryginalnej księdze znajdziemy wiele wskazówek i opisów na temat miłości. Kamasutra zawiera szczegółowe wskazówki na temat istoty miłości, rodzajów relacji partnerskich, a także technik seksualnych. Same pozycje seksualne nie stanowią głównej części księgi. Kamasutra czyli traktat o miłowaniu odnosi się nie tylko do seksu, ale do istoty miłości w ogóle.

Kamasutra: czym jest i ile ma lat?

Kamasutra powstała około 1800 lat temu. Jej autorem jest Watsjajana, który pisał o tym, jak poprzez miłość doświadczyć boga, a właściwie bóstw – wyznawał hinduizm, a nawet pełnił w nim funkcję bramina – kapłana. Uważał, że skoro przyjemność cielesna daje radość, to jest tak samo miła bóstwom jak pracowite i pełne religijnego natchnienia życie.

W hinduizmie „sutra” oznacza rodzaj aforyzmu, zwięźle przedstawionej mądrości, a Kama to imię jednej z bogiń, oznaczające właśnie przyjemność. Ale przyjemność w rozumieniu Watsjajany jest rodzajem sztuki, którą trzeba opanować. Przecież muzyk, zanim wystąpi na koncercie przyjemnym dla ucha słuchaczy, musi wcześniej długo swoje umiejętności kształcić. Podobnie jest z miłością i seksem.

Co ciekawe, pierwsze wydania księgi nie zawierały ilustracji, a opisy dotyczące miłości były jedynie słowne. Dopiero z czasem w tekście pojawiły się ilustracje pokazujące pozycje seksualne i techniki seksualne.

Kamasutra: co musisz o niej wiedzieć?

Pewnie znany jest ci termin „seks tantryczny”, a w sanskrycie „tantra” oznacza uświęconą seksualność i to właśnie ona stanowi filozofię, na której podwalinach powstała Kamasutra. Księga podkreśla, że tę seksualność można uświęcać, podążając dwoma ścieżkami. Pierwsza to Vama Marga, nazywana również ścieżką lewej dłoni, która oznacza to, z czym Kamasutra się większości osób kojarzy – praktykowanie przeróżnych pozycji seksualnych. Drugą ze ścieżek jest Dakshina Marga, czyli ścieżka prawej dłoni, powiązana z odczuwanymi w trakcie seksu emocjami, energią, tym, co nie jest fizyczne. Podkreśla ona, że więź między kochankami stanowi podstawę udanego zbliżenia. Uczy, że kontakt wzrokowy w czasie stosunku czy oddychanie z partnerem w tym samym rytmie są równie ważne jak samo zbliżenie.

Co ciekawe, w księdze znajdziemy również osobne informacje na temat relacji seksualnych z obcymi osobami. Dziś z pewnym humorem przeczytamy porady o żonach innych ludzi, prostytucji czy bliskości zakazanej, której nie powinniśmy odczuwać z nieswoim partnerem. W księdze znajdują się też szczegółowo opisane doznania, które mogą budzić poszczególne techniki aktów seksualnych.

Kamasutra po polsku

Pierwsze wydanie Kamasutry ukazało się w Polsce w 1922 roku, kolejne w 1933. Były to wersje niedopracowane i skrócone, ale trafiły na rynek księgarski. Pierwsze duże wydanie Kamasutry ukazało się w 1985 roku. Na podstawie tłumaczenia z języka hindi w wykonaniu Justyny i Roberta Malinowskich powstał audiobook.

Kamasutra: co mówi o seksie?

Kamasutra, jak na czasy, w których została napisana jest bardzo feministycznym tekstem. Zaznacza, że mężczyzna powinien na pierwszym miejscu stawiać zaspokojenie swojej partnerki i wstrzymywać się z własnym orgazmem do momentu, aż ona nie zacznie szczytować. Kobieta zatem w księdze jest ważna, a jej przyjemność jest stawiana na pierwszym miejscu. Watsjajana podkreślił również, że seks nie służy tylko do płodzenia dzieci. Nie oznacza to jednak, że w Kamasutrze nie znajdziemy ilustracji z mężczyzną otoczonym całym haremem kobiet.

Autor Kamasutry podzielił mężczyzn na trzy kategorie: z genitaliami wielkości dużej, średniej i małej. Męskim genitaliom odpowiadają genitalia żeńskie, które też mają swoje rozmiary, więc są w stanie „przyjąć” albo genitalia duże, albo małe, albo średnie. Według Watsjajany udany seks mężczyzny z dużymi genitaliami i kobiety, która potrafi przyjąć tylko małe ich odpowiedniki, nie będzie udany. Tylko wtedy, gdy zachodzi tu rozmiarowa podobieństwo, zbliżenie będzie udane.

Co więcej, według Watsjajany partnerzy powinni być do siebie dopasowani pod względem temperamentów seksualnych. Jeśli tego dopasowania nie będzie, napięcie wyczuwalne podczas seksu zacznie dominować nad czerpaną z niego przyjemnością.

Warto też dodać, że uprawianie Kamasutry na co dzień, w pośpiechu może nie być łatwym zadaniem. To pozycje i techniki na specjalne okazje, kiedy partnerzy mogą skupić się na sobie, a nie kiedy mają akurat pięć minut przed wyjściem do pracy.

Kamasutra – ile ma pozycji?

Kamasutra nazywana jest poradnikiem miłości. Nie służy ona do tego, by sprawdzić swoją sprawność seksualną, ale by dodać do sfery seksualnej szczyptę pikanterii. Sztuka kochania rządzi się swoimi prawami i technikami, dzięki czemu kamasutra uczy miłości. W zależności od wydania może liczyć mniej lub więcej pozycji seksualnych, które mają stanowić dla partnerów podpowiedź, jak podnieść swoją atrakcyjność i poprawić życie intymne. Opisy pozycji seksualnych są bardzo dokładne i czytelne, stanowią jeden z najobszerniejszych zbiorów pozycji seksualnych. Niektóre pozycje miłosne są mocno skomplikowane, a do wykonania ich potrzebny jest szereg umiejętności cielesnych.

W większości poradników wyróżnia się około 100 pozycji seksualnych. Są to pozycje boczne, klasyczne, stojące, siedzące. Mogą one uatrakcyjnić współżycie partnerów, ale warto zdawać sobie sprawę, że powinny stanowić jedynie podpowiedź na temat życia seksualnego, a nie wyrocznię. Partnerzy mogą szukać w tej księdze inspiracji, natomiast nie powinni swojego życia seksualnego dostosowywać do księgi.

Kamasutra – pozycje dla początkujących i zaawansowanych

W kamasutrze znajdziemy różnego rodzaju pozycje seksualne. Niektóre z nich wymagają nie lada umiejętności akrobatycznych i gibkości ciała. Nie wszystkie są możliwe do zrealizowania przez zwykłe osoby - jest to uzależnione od naszego zakresu ruchu, sprężystości ciała czy gibkości mięśni. Należy jednak zadać sobie pytanie, czy wykonanie mocno skomplikowanej pozycji seksualnej z kamasutry świadczy o jakości aktu seksualnego? W seksie i erotyce nie chodzi o to, żeby wykonywać skomplikowane akty seksualne, ale o to, by sam akt seksualny budził namiętność, pobudzał zmysły i przynosił satysfakcję.

Jeśli obie strony w związku pragną wniesienia w niego szczypty pikanterii, mogą sięgnąć do kamasutry. Znajdą tam inspiracje i podpowiedzi na temat nowych pozycji seksualnych, które mogą pobudzić ich związek. Pozycje te wymagają kontaktu wzrokowego, aby pobudzić pożądanie i podnieść temperaturę w związku. W takiej sytuacji najlepiej jest szukać podpowiedzi w pozycjach dla początkujących, bo te mocno skomplikowane mogą być trudne.

Nie należy także zapominać o tym, że do sięgnięcia po kamasutrę powinny być przekonane obie strony związku. Żadna z nich nie powinna na siłę przekonywać drugiej do nowych doznań. Seks w związku partnerskim powinien nieść poczucie bezpieczeństwa i komfort dla obu stron. Jeśli jedna ze stron pragnie wyjść poza granice, które obie strony wcześniej przyjęły, może pojawić się problem, nad którego rozwiązaniem warto popracować wspólnie. Obie strony mają prawo do przyjemności i rozkoszy z aktu seksualnego, ale zawsze powinien on nieść komfort i bezpieczeństwo dla obu partnerów.

Kamasutra – czego można się z niej nauczyć?

Z kamasutry można wiele wyczytać na temat tego, czym jest miłość i seksualność człowieka. Nie znajdziemy tam definicji ani gotowych rozwiązań, mówiących o tym, jak powinien wyglądać dobry związek. Możemy za to znaleźć inspiracje do wzbogacenia naszego życia seksualnego i do wniesienia w nie nowych emocji.

Kamasutra – techniki seksualne

W kamasutrze znajdziemy podpowiedzi na temat różnych technik seksualnych. Są tam informacje o pozycjach bocznych, klasycznych, stojących, siedzących, oralnych, z których powinien skorzystać nie tylko mężczyzna, ale również kobieta. Książka informuje o różnych rodzajach ruchów i technikach, które można zastosować w czasie aktu seksualnego.

W księdze 2. znajdziemy 64 techniki seksualne. Przeczytamy w niej również, jakie są rodzaje objęć i pocałunków, okrzyków i pozycji seksualnych, a nawet informacje o tym, jak należy rozpoczynać i kończyć akt seksualny. Kamasutra przynosi także wiele informacji praktycznych, na które dziś powinniśmy patrzeć z przymrużeniem oka. Informują one m.in. o tym, jak uwieść kobietę, jak rozpoznać, że mężczyzn znudził się swoją kochanką i jak rozkochać w sobie mężczyznę, a także jak... rzucić kochanka. Jak widać, kobieta jest stawiana na równi z mężczyzną, a jej przyjemność z aktu seksualnego jest tak samo istotna.

Opisy poszczególnych technik są bardzo szczegółowe. Księga wskazuje, jak partnerka doprowadza partnera do organizmu, uczy nowych pozycji seksualnych, takich, w których kobieta siada na partnerze, mężczyzna kładzie się na kobiecie, kobieta kładzie się na mężczyźni, para kocha się na skraju łóżka. Znajdziemy też w niej porady na temat wierności, intymności i jedności w związku intymnym dwojga ludzi. Kamasutra składa się z szeregu informacji o seksie, erotyce i intymności, stanowiąc hinduski traktat o miłości.

Kamasutra: pozycje seksualne [zdjęcia]

Poniżej przedstawiamy galerię zdjęć z najpopularniejszymi pozycjami Kamasutry. Jak widać, nie każda z nich wymaga akrobatycznych zdolności.

Galeria:

Kamasutra – pozycje seksualne