Alergia na własny orgazm? Okazuje się, że to możliwe

27-latek zgłaszał się o pomoc do wielu specjalistów, w tym urologów, laryngologów, a nawet ekspertów od chorób zakaźnych. Jednak nikt nie mógł postawić właściwej diagnozy. USG jąder, badanie nasienia i poziomu hormonów nie wykazały zmian chorobowych. Próbowano antybiotykoterapii, ale leczenie również nie przyniosło rezultatów.

Co odczuwał 27-latek podczas orgazmu?

Okazało się, że u 27-latka w trakcie wytrysku występowały objawy grypopodobne. W czasie miłosnego uniesienia dostawał napadów kaszlu, kichał, a z nosa leciał mu katar. Oprócz tego jego ramiona pokrywały się wysypką. Sygnałem, że w organizmie dzieje się coś niepokojącego, było również powiększenie węzłów chłonnych.

Zespół choroby po orgazmie (POIS)

Zdiagnozować mężczyznę udało się dopiero lekarzom z Oakland University William Beaumont School of Medicine. Wykryto u niego zespół choroby po orgazmie (POIS). Polega on na tym, że mikroskopijne ilości nasienia dostają się do krwioobiegu, na co organizm zaczyna reagować alergią. Komórki odpornościowe, które są przeszkolone do atakowania wszelkich nieznanych substancji, uruchamiają wtedy szereg reakcji związanych z obroną organizmu. Nie ustalono jeszcze, na jakim tle dochodzi do zaburzeń. Mogą wystąpić pod wpływem przebytej infekcji czy uszkodzenia jąder. Wiadomo, że objawy schorzenia występują bezpośrednio po wytrysku lub kilka godzin po nim i mogą trwać nawet przez kolejne 7 dni, po czym ustępują samoistnie. Chory może odczuwać m.in.:

zmęczenie,

zaburzenia nastroju,

osłabienie mięśni,

mieć gorączkę,

zatkany nos,

katar,

swędzenie oczu.

Leczenie

W przypadku tej choroby stosuje się terapię hormonalną oraz podajesię leki przeciwhistaminowe. U 27- letniego mężczyzny zastosowano leczenie feksofenadyną, która jest lekiem przeciwhistaminowym. Objawy choroby ustąpiły niemal całkowicie.

Zespół choroby po orgazmie to rzadka choroba

Specjaliści podkreślają, że je POIS to niezwykle rzadkie schorzenie. Do tej pory odnotowano ok. 60 przypadków mężczyzn z tym zespołem chorobowym. Przypadek tej choroby został opublikowany w czasopiśmie Urology Case Reports.

