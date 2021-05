Co to jest badanie USG. Kiedy się je wykonuje i jak się przygotować?

Badanie USG, czyli badanie ultrasonograficzne, jest badaniem bezbolesnym i bezpiecznym dla zdrowia. Może być wykonywane już u noworodków. Wynalezienie aparatury do USG zrewolucjonizowało medycynę, dając lekarzom narzędzie do szybkiej, wiarygodnej i bezinwazyjnej diagnostyki różnych schorzeń.

Co to jest badanie USG?

Badanie USG to obecnie jedno z najczęściej wykonywanych obrazowych badań diagnostycznych. Dzięki odpowiednio dobranej głowicy urządzenia do USG lekarz może ocenić stan narządów wewnętrznych oraz m.in. żył i tętnic. Badanie USG kojarzymy najczęściej z ciążą, bo to dzięki niemu lekarz może najpierw potwierdzić, że kobieta jest w ciąży (USG dopochwowe), a następnie monitorować rozwój płodu, wykonując USG przez powłoki brzuszne. USG znajduje zastosowanie nie tylko w ginekologii. Obecnie aparatura do USG wykorzystywana jest niemal w każdej dziedzinie medycyny, zapewniając możliwość szybkiej diagnostyki obrazowej, a także efektywnego i bezinwazyjnego monitorowania postępów w leczeniu.

Badanie USG nie boli i nie należy do badań, które powodują dyskomfort. Jest też badaniem bezpiecznym dla zdrowia, dlatego nie ma ograniczeń wiekowych podczas jego wykonywania. Co więcej, ze względu na stały rozwój diagnostyki obrazowej daje obecnie wyjątkowo precyzyjne wyniki, które pozwalają na wczesne wykrycie chorób oraz rozpoczęcie leczenia.

Podczas badania USG do wnętrza organizmu wysyłane są fale ultradźwiękowe, które pozwalają obejrzeć na monitorze narządy wewnętrzne. W zależności od rodzaju badania obraz może być czarnobiały lub kolorowy, a także słyszalne są dźwięki dochodzące z wnętrza organizmu. USG może być wykonywane na powierzchni skóry, przez pochwę lub przez odbyt. Podczas badania stosowany jest specjalny żel, który ułatwia poślizg głowicy.

Badania USG nie należy się obawiać, bo jest ono nie tylko bezpieczne dla zdrowia i może być wielokrotnie wykonywane, nawet w krótkich odstępach czasowych, ale także pozwala wykryć nawet niewielkie nieprawidłowości. Dzięki badaniu USG diagnostyka obrazowa znacząco się rozwinęła, pozwalając na ekspresowe podjęcie decyzji o leczeniu oraz potwierdzenie stawianej diagnozy.

Rodzaje USG

Badania USG dzielimy na kilka rodzajów. Ma to związek z tym, jakie narządy lub tkanki poddawane są obrazowaniu za pomocą fal ultradźwiękowych. Wyróżniamy m.in.:

USG narządów jamy brzusznej,

USG ginekologiczne (dopochwowe i przez powłoki brzuszne),

USG ortopedyczne,

USG węzłów chłonnych,

USG żył i tętnic (USG naczyniowe),

USG nerek i innych narządów układu moczowego,

USG prostaty,

USG tarczycy,

USG gruczołu piersiowego,

USG skóry,

USG serca.

Badanie USG może być wykonywane aparaturą różnego rodzaju, która ma wpływ m.in. na rodzaj wyświetlanego obrazu oraz dokładność wykonywanego badania. Wyróżniamy USG dwuwymiarowe, trójwymiarowe i czterowymiarowe, które kojarzymy przede wszystkim z badaniami wykonywanymi w czasie ciąży. Aparatura USG różni się także pod względem rodzaju zastosowanych głowic, które umożliwiają badanie różnych narządów i tkanek.

USG – wskazania

Wskazaniem do wykonania badania USG są zarówno pojawiające się u pacjenta objawy, jak i urazy. Badanie to najczęściej wykonywane jest w związku z podejrzeniem schorzenia w celach diagnostycznych, jak również w celu monitorowania skuteczności zastosowanego leczenia. Przykładowym wskazaniem do badania USG mogą być np. bóle brzucha, ból w okolicy nerek, podejrzenie kamicy nerkowej, dolegliwości ze strony serca, żylaki kończyn dolnych, wykryte zmiany w piersiach, jak również schorzenia skóry i tkanki podskórnej. USG jest jednym z badań, które wykonuje się w przypadku wypadków i urazów, mogących spowodować uszkodzenie narządów wewnętrznych.

Jak przygotować się do badania USG?

Sposób przygotowania się do badania USG zależny jest od tego, jakie narządy lub tkanki mają zostać poddane diagnostyce obrazowej. W przypadku USG ciąży, które wykonywane jest przez pochwę lub powłoki brzuszne, nie trzeba się specjalnie przygotowywać. To samo dotyczy np. USG tarczycy oraz żył i tętnic.

Specjalne przygotowanie do badania jest niezbędne m.in. w przypadku USG jamy brzusznej. W tym przypadku musimy m.in. na kilka dni przed badaniem zrezygnować z ciężkostrawnych oraz wzdymających pokarmów. Może być też konieczne przyjmowanie preparatów rozbijających pęcherzyki gazów, które powodują wzdęcia. USG pęcherza wymaga natomiast przyjęcia odpowiedniej ilości płynów przed badaniem.

