Pierwsza antykoncepcja doustna bez recepty zatwierdzona. FDA wydała decyzję

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła pierwszą doustną tabletkę antykoncepcyjną do stosowania bez recepty. Środek będzie dostępny m.in. w drogeriach i sklepach spożywczych. Dopuszczono go również do sprzedaży w internecie.

„Ta decyzja oznacza, że po raz pierwszy doustny środek antykoncepcyjny bez recepty będzie dostępny dla milionów ludzi w Stanach Zjednoczonych. Tabletka przyjmowana zgodnie z zaleceniami jest bezpieczna. W założeniu ma być też skuteczniejsza niż inne metody zapobiegania niechcianej ciąży dostępne bez konieczności odwiedzania lekarza”– powiedziała dr Patrizia Cavazzoni, dyrektor Centrum Oceny i Badań Leków FDA. Jak działa antykoncepcja bez recepty? Tabletka antykoncepcyjna bez recepty ma w swoim składzie progesteron. Należy ją przyjmować codziennie o tej samej porze. Przestrzeganie przywołanej zasady jest ważne dla skuteczności środka. Preparat może wywołać różne skutki uboczne. Do najczęściej występujących działań niepożądanych zalicza się nieregularne lub przedłużające się krwawienia, bóle i zawroty głowy, nudności, zwiększone łaknienie, bóle i skurcze brzucha oraz wzdęcia. Preparat nie powinien być stosowany przez kobiety, które cierpiały na raka piersi. W przypadku występowania innych chorób nowotworowych zażywanie tabletek należy skonsultować z lekarzem pierwszego kontaktu lub ginekologiem. Antykoncepcji bez recepty nie wolno łączyć z innymi metodami zapobiegania niechcianej ciąży, na przykład pierścieniem dopochwowym, wkładką wewnątrzmaciczną, plastrem, implantem lub zastrzykiem antykoncepcyjnym. Preparat nie powinien być traktowany jako „wyjście awaryjne” lub „tabletka dzień po”. Środek nie zabezpiecza przed chorobami przenoszonymi drogą płciową, takimi jak chlamydia, opryszczka narządów płciowych, rzeżączka, wirusowe zapalenie wątroby typu B czy kiła. Zapobiec zarażeniu może stosowanie prezerwatyw. Antykoncepcja bez recepty pomoże zapobiec niechcianym ciążom? Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków oczekuje, że ogólnodostępność tabletek antykoncepcyjnych i danie kobietom możliwości zakupu tych środków bez konieczności wcześniejszej wizyty u ginekologa, pozwoli zmniejszyć zjawisko niechcianych ciąż. W świetle statystyk prawie połowa z ponad sześciu milionów ciąż w Stanach Zjednoczonych jest nieplanowana. Niezamierzone rodzicielstwo niesie za sobą wiele negatywnych konsekwencji zarówno dla matki, jak i dziecka. Wiąże się bardzo często z brakiem odpowiedniej opieki prenatalnej, zwłaszcza na wczesnym etapie rozwoju ciąży. Zwiększa to ryzyko poronienia, przedwczesnego porodu i wystąpienia różnych powikłań okołoporodowych. W Polsce brakuje statystyk dotyczących zjawiska niechcianej ciąży. Wiadomo natomiast, że skala macierzyństwa wśród nastolatek, które nie ukończyły 18 roku życia, jest duża, choć znacznie mniejsza niż jeszcze w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Obecnie nastolatki odpowiadają za około 2 proc. urodzeń, podczas gdy w minionym stuleciu liczba ta wynosiła od 7 do 8 procent. Czytaj też:

